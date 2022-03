Gemeindealpe Mitterbach: Wintersaison bringt Fahrgastplus

Werbung

„Unsere Gäste haben uns in dieser zweiten Wintersaison im Zeichen der Corona Pandemie großes Vertrauen entgegengebracht. 32.000 Gäste haben das Bergerlebnis auf der Gemeindealpe Mitterbach genutzt. Das ist ein sattes Plus von 51,6 % oder 10.900 Gästen gegenüber der Saison 2020/21 und das Vorkrisenniveau des Winters 2019/2020 ist damit beinahe erreicht. Das ist eine überaus erfreuliche Bilanz“, informiert Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hatte es sich die Gemeindealpe Mitterbach zum Ziel gesetzt, möglichst viele Gäste zurückzuholen. „Unser Anspruch ist es, unseren Gästen ein sicheres und möglichst unbeschwertes Natur- und Bergerlebnis daheim in Niederösterreich vor der eigenen Haustüre zu ermöglichen. Das deutliche Plus an Fahrgästen zeigt, dass unser Weg stimmt“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Die Sommersaison auf der Gemeindealpe Mitterbach startet am 7. Mai. Für jede Menge Spaß und Action ist gesorgt: Mit 190 Mountaincarts in fünf verschiedenen Größen steht die weltgrößte Flotte für die großen und kleinen Gäste bereit. Ab der Mittelstation geht es damit über die 4,6 Kilometer lange Schotterstrecke rasant ins Tal.

Winterbilanz 2021/22 Gäste-Steigerung bei den Liften in Annaberg und Mitterbach

