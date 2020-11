Nach dem ersten Lockdown im Frühling und schwierigen wirtschaftlichen Monaten konnten alle befragten St. Aegyder Tourismusbetriebe heuer aufgrund vieler Inlandsurlauber eine durchwegs gute Sommersaison verbuchen.

„Es war sicher mehr los als im vergangenen Jahr“

„Der Sommer war sehr gut, wir dürfen uns nicht beschweren, wobei man die neun Wochen Schließung vom Frühling natürlich nicht aufholen kann. Gefehlt haben in diesem Jahr die internationalen Gäste, aber die österreichischen Stammgäste waren uns sehr treu und haben heuer mehrheitlich ihre Aufenthalte gegenüber den Vorjahren verlängert“, berichtet Haubenwirtin Christa Hollerer vom Landgasthof „Zum Blumentritt“.

Zufrieden über die Auslastung in der Sommersaison zeigt sich auch Silke Perthold von Gasthof „Zum Niederhaus“: „Es war sicher mehr los als im vergangenen Jahr, tagestouristisch wie auch zimmermäßig. Nun kommt es auf den Winter an, sowohl pandemiemäßig, als auch ob genug Schnee kommt und unsere Langlaufloipen in Betrieb gehen können. Mit Weihnachtsfeiern und einer Ballsaison rechnen wir heuer jedenfalls nicht“, sagt die Gastwirtin. So wie jedes Jahr schließt sie im November den Familiengasthof.

„Die Schließung im Mai hat sehr weh getan, aber der Sommer hat gepasst.“Christine Gruber, Gasthaus Gruber

Vermehrt Abhol- und Lieferservice – wie im Frühjahr – möchte Gastwirt Max Vogelleitner im derzeitigen Lockdown wieder seinen Gästen anbieten: „Wir hatten eine sehr gute Sommersaison und dabei viele kleinere Gruppen von Wallfahrern, Radfahrern, E-Bikern und Wanderer zu Gast. Meiner Meinung nach haben die Österreicher heuer gesehen, dass auch ihre Heimat sehr viel Schönes zu bieten hat.“

Die Gäste waren froh, dass wieder alle Betriebe geöffnet hatten. „Nun müssen wir im Winter schauen, dass unsere kleinen Ortschaften weiter profitieren. Die großen Schigebiete werden voraussichtlich heuer eher gemieden werden. Das ist unsere Chance, denn wir können Langlaufloipen, Schilifte, Schneeschuhwanderungen und Schitouren auf unseren Hausbergen anbieten“, betont er.

Ebenfalls gut über die Runden gekommen ist der Alpengasthof Gruber am Gscheid, obwohl weniger Wallfahrernächtigungen aufgrund von Absagen größerer Gruppen zu verzeichnen waren. „Die Schließung im Mai hat sehr weh getan, aber der Sommer hat gepasst. Als Ausflugsgasthof sind wir ja auch sehr wetterabhängig“, berichtet Christine Gruber, deren Betrieb pensionsbedingt zum Verkauf steht. Nun merke man aber in der letzten Zeit, dass die Leute weniger wurden, sie gingen nicht mehr gerne weg und hatten Angst sich anzustecken.

„Als Katastrophe“ bezeichnet Rainer Zöchling vom Weißen Zoo in Kernhof den Lockdown. Der Sommer sei besser gewesen. Mit November gehe es nun in die alljährliche Winterpause“.

Zuversichtlich, dass der Trend zum heimischen Urlaub auch künftig anhält, zeigt sich St. Aegyds Bürgermeister Karl Oysmüller. „Auch wenn wieder Normalität in unser Leben einkehrt, bin ich mir sicher, dass die große Anzahl an Tourismusbetrieben in unserem Land weiterhin einen hohen Stellenwert haben wird. So könnte man auch durchaus etwas Positives aus dieser Krise schöpfen“, zeigt sich der Bürgermeister zuversichtlich.