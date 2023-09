Abschlusspräsentation der Sommerschule im Bezirk Lilienfeld

Bereits zum vierten Mal durfte die Sommerschule im Bezirk in Lilienfeld gastieren. Seit 2019 gibt es das kostenlose Lernangebot für alle Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter und erfreut sich seither großer Beliebtheit.

Der Unterricht an der Sommerschule wird fächerübergreifend abgehalten und findet projektorientiert statt. Im Mittelpunkt steht die individuelle Förderung, sodass ein erfolgreicher Start in das neue Schuljahr gewährleistet werden kann.

„In diesem Jahr standen die Themen ,Gesundheit' und ,Nachhaltigkeit' am Standort Lilienfeld auf dem Programm. Zu diesen arbeiteten die Schüler an Sketches, pflanzten Gemüse an, verwerteten Shirts wieder, widmeten sich gesunder Ernährung und erfanden einen Song übers Plastiksparen. Die Arbeiten wurden anschließend in einer Projektpräsentation präsentiert“, berichtet der Leiter der diesjährigen Sommerschule am Standort Lilienfeld, Stefan Scheiblecker.

Neben den Eltern und Erziehungsberechtigten besuchten auch Josef Fürst von der Bildungsdirektion für Niederösterreich, Bürgermeister Manuel Aichberger, Mittelschuldirektor-Martin Simader sowie ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder die gelungene Veranstaltung und dankten dabei dem Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen am Standort, bevor sie den Kinder einen gelingenden Schulstart wünschten.