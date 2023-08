Vivenotstraße in Lilienfeld bekommt Fernwärmeanschluss

Seit nun 15 Jahren beliefert die in der Weststeiermark ansässige Firma Bioenergie Köflach die Stadtgemeinde Lilienfeld mit heimischer und umweltfreundlicher Energie. Letztes Jahr präsentierte der damalige Bürgermeister Wolfgang Labenbacher das Vorhaben, das Fernwärme-Netz vom Stangental bis zum Ortsteil Marktl auszubauen. Laut Bioenergie-Betreiber Stefan Edler sollen damit 85 Prozent des Wärmeenergiebedarfs der Stadt Lilienfeld vom Biomasse-Heizwerk gedeckt werden.

Nun gab Bürgermeister Manuel Aichberger ein Update zu den (Um-)Bauarbeiten in der Vivenotstraße. Die Anschlüsse einiger Wohnhäuser seien bereits gelegt oder Leitungen entsprechend verlängert worden. „Im nächsten Bauabschnitt erfolgt dann die Herrstellung der Anschlussleitungen für die Einfamilienhäuser im Stangental, also in der Berghofstraße, Liebenweingasse, Schönbauergasse und Vivenotstraße.“