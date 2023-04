Bericht über Kaumberger Naturraum: Sieben-Punkte-Plan entwickelt

Knapp die Hälfte der Gemeindefläche von Kaumberg liegt innerhalb des Biosphärenparks Wienerwald. Das Gemeindegebiet erstreckt sich dabei von den höher gelegenen Waldgebieten des Wienerwaldes an den Abhängen von Klammhöhe, Valeriehöhe und Steinriegel bis ins Voralpenland. Dank der Zugehörigkeit zum Biosphärenpark, welcher seit 2005 die besondere Auszeichnung eines UNESCO-Biosphärenparks verzeichnen kann, wurde die Naturlandschaft in Kaumberg nun genau analysiert und die Besonderheiten in einem Bericht des Biospährenpark veröffentlicht.

Besonders beeindrucken konnten in Kaumberg die vielen Waldflächen, Wiesen und der Ursprung der Triesting. „In Kaumberg haben sich durch jahrhundertelange schonende, extensive Bewirtschaftung einige schöne vielfältige Magerwiesen erhalten, besonders großflächig um den Wienhof“, erklärt Bürgermeister Wurmetzberger. Dies hat auch positive Auswirkungen auf die Artenvielfalt. So ist in Kaumberg auch der überaus seltene Schachbrettfalter zu Hause.

Erhaltungsziele der Gemeinde

Damit die Naturlandschaft und der Erholungsort auch für künftige Generationen erhalten bleibt, hat sich die Gemeinde Kaumberg einen sieben Punkte Plan entwickelt:

Erhaltung und Pflege der unterschiedlichen Wiesentypen, vor allem der großflächigen Wiesen in Untertriesting und Wienhofgraben

Extensivierung von intensiv bewirtschafteten Wiesen und Weiden, vor allem als Lebensraum für Insekten (Heuschrecken, Schmetterlinge, Wildbienen) und wiesenbrütende Vogelarten

Erhaltung und Schaffung einer reich strukturierten Wiesenlandschaft (unbehandelte Randstreifen, Hecken, Gehölze etc.), unter anderem als Lebensraum für Goldammer und Neuntöter

Abschnittsweise Nutzung von blütenreichen Extensivwiesen und Belassen ungemähter Teilbereiche als Rückzugs- und Nahrungsgebiete für Vögel, Reptilien und zahlreiche Insektenarten

Schutz und Pflege der alten Streuobstbestände sowie Nachpflanzung von Obstbäumen

Verbesserung der Naturraumausstattung in den Wirtschaftswäldern durch Belassen von Totholz, Erhaltung von Horst- und Höhlenbäumen und Verlängerung der Umtriebszeiten

Erhaltung des offenen Landschaftscharakters der aufgelassenen Trasse der Leobersdorfer Bahn als wertvoller Lebens- und Rückzugsraum sowie Wanderkorridor für Reptilien

„Wir haben diese Ziele im Rahmen des Projekts Kaumberg 2035 definiert und nehmen die Umsetzung dieser auch sehr ernst“, berichtet dazu Bürgermeister Wurmetzberger.

