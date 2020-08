Der Pielachtaler Pilgerweg wird derzeit im Zuge eines Förderprojektes von Mostviertel Tourismus neu aufbereitet. Dies geschieht in Kooperation mit dem Tourismusverband Pielachtal und den Gemeinden entlang des Weges. Die Mittel dafür werden über das Tourismusmarketing Pielachtal und über Eigenmittel-Beiträge der Gemeinden aufgebracht. Schon im Vorjahr wurde der Schilderbedarf für die gesamte Wegstrecke von St. Pölten durch das Dirndltal bis nach Mariazell von der ARGE Kartografie erhoben. Yvonne Simek vom Themenmanagement Pilgern bei Mostviertel Tourismus berichtet: „Vor kurzem haben alle Gemeinden am Pilgerweg eine Kartendarstellung mit dem Verlauf der Pilgerwegroute und eine Übersichtskarte mit den geplanten Schilderstandorten von uns erhalten. Wir haben um Überprüfung und eventuelle Korrekturen gebeten“.

Fotoshooting für die neuen Folder

Auch neues Bildermaterial zur Verwendung für den neu geplanten Pilgerwegfolder, für Inserate und für die Pilgerweg-Homepage wird derzeit angefertigt. Aus diesem Anlass finden im Pielachtal zwei Fotoshootings an markanten Orten oder landschaftlich schönen Stellen statt. Die ersten Aufnahmen sind bereits im Kasten. Sie wurden bei der Waldkapelle und dem Mostbrunnen in Weinburg, oberhalb der Kirche in Hofstetten-Grünau, bei der Taufkirche von Kardinal König in Rabenstein sowie an der Pielach und an der Mariazellerbahn gemacht. Fotograf Franz Weingartner setzt die Modelle richtig in Szene.

„Ich schätze, dass der Pielachtaler Pilgerweg jährlich von über eintausend Pilgern begangen wird“, so Tourismusobmann Gerhard Hackner. Von der Maria Lourdeskirche in St. Pölten führt die rund 80 Kilometer lange Wanderroute durch das Pielachtal, die Heimat von Kardinal König, bis zur Basilika nach Mariazell. Der Startpunkt liegt auf 260 Meter Seehöhe, gegen Ende der Wanderung quert man den „Säbel“ und den Habertheuer Sattel auf 1.000 Meter. Hackner informiert: „Es gibt landschaftlich tolle Einblicke in das Dirndltal, viele Sehenswürdigkeiten am Pilgerweg und herrliche Ausblicke zum Ötscher.“ Vorbei kommt man bei der Waldkapelle in Weinburg, der Taufkirche von Kardinal König in Rabenstein, dem Skywalk und der Dirndlsortenzeile in Kirchberg, der Hölzernen Kirche in Schwarzenbach, dem Weißen Kreuz in Annaberg, der Bruder Klaus-Kirche am Hubertussee und vielen Marterln und Kapellen. Zurück geht es einfach mit der Mariazellerbahn.

Geführte Wanderung mit Wegbegleiter

Der Pielachtaler Pilgerweg wird auch als „Ein-Mein-Dein-Unser Weg von St. Pölten durch das Dirndltal nach Mariazell“ bezeichnet. Vom 9. bis 12. September findet eine geführte Wanderung mit Pilgerwegbegleiter Reinhard Goiser statt. Man kann sich dafür noch bei Mostviertel Tourismus anmelden.

Eine Wegbeschreibung für Interessierte gibt es im kostenlosen Pilgerwegfolder. Weitere Informationen zum Pilgerweg gibt es auch unter www.pielachtal.info.