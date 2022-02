Annaberg & Mitterbach: Lifte melden besseren Besuch als im Vorjahr

Gästefrequenz, Saisonziel, Corona-Maßnahmen, geplante Öffnungsdauer – die Liftbetriebe unter der Lupe.

Bisherige Besucher-Bilanz: Die Gemeindealpe Mitterbach meldet für die Semesterferien (5. bis 13. Februar) 6.245 Gäste. Das bedeutet ein leichtes Plus zum Vorjahr (6.200 Gäste).

„Zu Ferienbeginn hat uns das stürmische Wetter zu schaffen gemacht, Betriebseinschränkungen waren die Folge. Ab Mittwoch herrschten aber ideale Wetterverhältnisse, dadurch konnte erst ab diesem Zeitpunkt eine wirklich sehr gute Besucherfrequenz verzeichnet werden“, schildert Niederösterreich Bahnen-Sprecherin Katharina Heider-Fischer.

Ab Mittwoch herrschten in den Semesterferien ideale Wetterverhältnisse auf der Gemeindealpe, weiß Niederösterreich Bahnen-Sprecherin Katharina Heider-Fischer. Foto: Bergbahnen Mitterbach

Zufrieden sein kann die Gemeindealpe mit dem bisherigen Winter: Inklusive 13. Februar wurden 21.218 Besucher gezählt. Das sind deutlich mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der Saison 2020/21 (14.372 Gäste) und bedeutet nur etwas über 3.400 Besucher weniger als im Vor-Corona-Winter 2019/20 (24.668 Gäste).

Positiv gestimmt ist beim Blick auf die Besucherbilanz auch Annabergs Lifte-Geschäftsführer Karl Weber. An die 11.500 Besucher zählt er in den heurigen Semesterferien, das sind um rund 500 mehr als im Vorjahr. Die Saison brachte bis dato 46.000 Gäste, zum gleichen Zeitpunkt 2021 waren es 45.000.

Gesamt-Saisonziel: Das Erreichen von über 55.000 Besuchern sei nach wie vor in Reichweite, erklärt Karl Weber für die Annaberger Lifte. Bedeckt hält sich Katharina Heider-Fischer: Ob das Saisonziel auf der Gemeindealpe zu schaffen sei, könne aus gegenwärtiger Sicht noch nicht beurteilt werden.

Einhaltung der Corona-Maßnahmen: „Nach wie vor gibt es dahingehend keine wirklichen Probleme, ab und zu muss auf das Tragen einer FFP2-Maske erinnert werden“, stellt Katharina Heider-Fischer fest. Ähnlich friktionsfrei gestalte sich die Situation bei den Annaberger Liften, bestätigt Karl Weber.

Geplante Öffnungsdauer: In Mitterbach und in Annaberg sollen die Lift-Anlagen bis zum Sonntag, 20. März, in Betrieb bleiben. Auf der Gemeindealpe brauchen die Wintersportler übrigens nicht zwingend vorab ein Online-Ticket zu kaufen, sie erhalten nach wie vor auch an der Kassa ein Ticket.

