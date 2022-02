Pandemie hinterlässt auch im Bezirk Lilienfeld Spuren bei Musikern

Stolze 15 Blasmusikkapellen zählt der Bezirk Lilienfeld. Jede der 14 Gemeinden im Bezirk hat eine eigene Musikkapelle, die Gemeinde St. Veit sogar zwei – das Blasorchester der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen und den Musikverein Schwarzenbach an der Gölsen.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Lange Zeit mussten die Proben ausbleiben

Die 15 Blasmusikkapellen sind in der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Lilienfeld zusammengefasst. Obmann dieser ist Hubert Pfeiffer, der selbst bei der Jugend- und Trachtenkapelle Kaumberg tätig ist. Pfeiffer bestätigt im NÖN-Interview (siehe unten), dass die Corona-Pandemie nicht spurlos an den Musikern vorübergezogen ist.

Ganz im Gegenteil: Lange Zeit mussten die Proben ausbleiben oder es gab strenge Vorschriften, die die Proben der Musikkapellen deutlich erschwerten. Dazu kommt noch, dass sich viele Musikanten nach der langen Zeit ohne eine gemeinsame Probe entschieden haben, aufzuhören und die Kapelle zu verlassen.

Aber seit Mitte Jänner, schildert der Bezirksobmann, haben die meisten Blasmusikgruppen den Probenbetrieb wieder aufgenommen – wenngleich auch mit einer 2G- Regelung.

Querflöte und Trompete beim Nachwuchs beliebt

Ab Ende März planen die meisten Gruppen aus den verschiedenen Gemeinden, wieder mit Konzerten an die Öffentlichkeit zu gehen. So auch der Musikverein Hohenberg, der am 23. April ein Frühlingskonzert angesetzt hat. Franziska Köstinger-Weissböck, die Obfrau des Musikvereins Hohenberg, erzählt von vielen Projekten, die bereits für das Jahr 2022 geplant sind. Mitunter ist das Musifest im Juni ein großes Highlight.

Trotz der Covid-Pandemie haben die meisten Musikvereine im Bezirk kein Problem mit dem Nachwuchs. Viele Kinder und Jugendliche entscheiden sich, ein Blasinstrument zu erlernen. Dabei zählen beim Nachwuchs die Querflöte und die Trompete zu den beliebtesten Instrumenten. In Ramsau existiert sogar eine eigene Jugendgruppe – „die lustigen Ramsauer“ mit 18 Kindern und Jugendlichen.

Aber auch in den anderen Gemeinden gibt es neben den Musikkapellen oft noch Jugendgruppen. „Für den Musikverein ist es besonders wichtig, den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu stärken und gemeinsame Projekte umzusetzen“, meint Franziska Köstinger-Weissböck.

Als generelle Herausforderung, abgesehen von Covid, sieht Hubert Pfeiffer den Aspekt, die Menschen überhaupt für Musik zu motivieren. „Ich finde es wichtig, als Obmann oder Kapellmeister in Kontakt mit den Leuten und den Kindern zu stehen, um diese zur Musik und speziell zur Blasmusik zu motivieren“, erklärt der Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft.

Die meisten Musikkapellen im Bezirk sind musikalisch gut aufgestellt und decken eine große Zahl an verschiedenen Instrumenten ab. Hubert Pfeiffer weist aber auf einen Trend zu den höheren Instrumenten, wie die Querflöte, die Klarinette oder die Trompete, hin.

Außerdem bemerkt der Lilienfelder Bezirksobmann, dass sich alle paar Jahre die Liste der populärsten Instrumenten ändert.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden