St. Veiter Musiker lassen aufhorchen

Jahreshauptversammlung des Blasorchesters St. Veit : Die Wahlen bestätigten wieder die einzelnen Funktionen: Obmann bleibt Andreas Singer und Kapellmeister Markus Lampl bleibt ebenfalls seinem Amt treu.

Derzeit sind 48 aktive Mitglieder im Blasorchester tätig. Darunter finden sich einige Damen, die die Flöte spielen, andere mit Klarinetten, einer Oboe oder dem Fagott. Derzeit spielen acht Mitglieder Saxophon, drei Männer sind am Schlagwerk zu hören, Trompeten, das Flügelhorn, das Bariton, das Horn und die Tuba sind im Orchester ebenso vertreten. Nach den vergangenen Jahren, in denen die Corona-Pandemie den Musizierenden oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sind diese nun erleichtert, wieder gemeinsam musizieren zu können. „Die Coronakrise zeigte uns allerdings, dass wir ein eingespieltes und tolles Team sind und unser Zusammenhalt noch mehr gestärkt wurde“, sagt Singer.

Die Vereinsgründung erfolgte vor 47 Jahren

Die regelmäßigen Proben können nun wieder in gewohnter Manier stattfinden und der musikalischen Weiterentwicklung steht nichts im Wege. „Danke an alle neuen sowie wiedergewählten Funktionäre des Vorstandes und für das Engagement in unserem Verein“, unterstrichen Singer und Lampl. Das St. Veiter Blasorchester freut sich immer wieder über gut besuchte Veranstaltungen und Konzerte. „Wir bedanken uns bei der Gemeinde St. Veit, besonders bei Bürgermeister Christian Fischer, für die stets tatkräftige Unterstützung des Blasorchesters“, heißt es von Andreas Singer.

Übrigens: 1976 wurde die Musikschule samt Jugendblasorchester unter der Leitung von Kapellmeister Kurt Neu-gschwendtner und Obmann Bürgermeister Richard Friewald gegründet. Seit März 1982 lautet der Vereinsname „Blasorchester der Marktgemeinde St.Veit/Gölsen“. Für heuer hat das St. Veiter Blasorchester zwei wichtige Termine geplant: Am 13. Mai findet das Frühjahrskonzert im Festsaal der St. Veiter Schule statt und am 3. Juni gibt es die „Mexikanische Nacht“ im Schulhof.

