,,Blond“ mit beneidenswert dicker Mähne, beliebt bei Freizeit- und Turnierreitern. Oder jenen, die es noch werden wollen. Bald heißt es wieder „Bühne frei für die Haflinger“, denn am Samstag, 21. August, findet der 41. Haflingermarkt am Schaglhof der Familie Pfeffer statt.

In Zusammenarbeit mit den Haflingerzüchtern Annabergs und Umgebung und dem NÖ Pferdezuchtverband werden sich am Joachimsberg oder dem Berg der „100 Haflinger“ weit über 60 Pferde samt Reitern tummeln. Pferdevorführungen, Verkauf und das NÖ Fohlenchampionat werden die Herzen der reitbegeisterten Besucher höherschlagen lassen. An dieser Stelle seien Eltern „vorgewarnt“: Es wird auch ein Quizspiel geben – mit drei Haflingerfohlen als Hauptpreise.

Einen Auszug aus dem diesjährigen Show-Programm gibt Marianne Pfeffer: „Voltigieren, Bandltanz, Freiheitsdressur, Springparcours, Ungarische Post, Dressur Pas de deux, Zuchthengste, aber alles verraten wir gar nicht, es soll auch Überraschungen geben.“ Dafür werde seit Wochen eifrig trainiert. Nach der Jubiläumsveranstaltung 2019 musste der Haflingermarkt voriges Jahr ausfallen, umso größer ist nun die Vorfreude auf das diesjährige „Haflinger-Event“. Den Besucher erwarten außerdem Schmiedekunst in allen Facetten, Kulinarik und Bauernmarkt; Verkaufsstandln und Ponyreiten dürfen natürlich nicht fehlen.

Potenzial der Haflinger schon früh erkannt

Seit 1980 lebt die Tradition des Haflingermarktes am Schaglhof der Familie Pfeffer am Joachimsberg, davor fanden Zuchtveranstaltungen am Annaberger Günsel und am benachbarten Lassinghof statt, teilweise noch mit Rindern und Norikern. Der erste Markt wurde noch auf einem kleinen, unebenen Sand-Wiesenplatz ausgetragen, bevor sich die Veranstaltung über die vier Jahrzehnte zu einem beliebten Fixpunkt von Besuchern und Pferdezüchtern aus allen Bundesländern entwickelte.

Geschichtlich gesehen, ist der Haflingermarkt aus den damals üblichen Rinderzuchtveranstaltungen hervorgegangen, Johann Pfeffer senior vom Schaglhof hat für die bessere Vermarktung und Werbung für Haflingerpferde den Markt ins Leben gerufen, weil er schon erkannte, dass die Haflingerpferde statt des landwirtschaftlichen Einsatzes immer mehr im Freizeit- und Reitbereich Verwendung fanden. Ursprünglich behebig und als Lasttier in den Alpen eingesetzt, macht die Rasse durch spezielle Züchtung mittlerweile auch Furore im Dressur-, Spring- und Westernsport.

Ab 10 Uhr startet der Haflingertag mit einem Festzug bei Familie Hollerer zum Joachimsberg, um 10.30 Uhr folgt der ökumenische Berggottesdienst mit der Annaberger Trachtenkapelle und Reitersegen. Es gilt die 3G-Regel: Die Bergrettung Annaberg kontrolliert auf den zwei Zufahrtsstraßen zum Festgelände und gibt Armbänder aus.