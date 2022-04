Blühwiesensonntag im Schnee

Werbung

Gemeinsam für ein blühendes Niederösterreich – so lautete am Blühwiesensonntag das Motto in Türnitz. Nach dem Gottesdienst gab es vor der Pfarrkirche Türnitz eine Verteilaktion der Blühwiesen-Samensackerl, zu der Bürgermeister Christian Leeb und das Blumenteam rund um Silvia Panzenböck eingeladen hatten.

Auch für eine Verpflegung sorgte das engagierte Blumenteam. Die winterlichen Temperaturen und der Neuschnee taten der guten Stimmung keinen Abbruch.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.