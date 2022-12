Silvesterknaller als Qual für Tiere

Werbung

Steht Silvester vor der Tür, sind Böller und Feuerwerkskörper nicht mehr weit. Ein Jahreswechsel ohne das Farbenspiel bunter Feuerwerke am Himmel ist für viele Menschen unvorstellbar. Dabei verursachen die Lichtkörper mehr Probleme, als dass sie für Freude sorgen könnten. Denn neben der Umweltverschmutzung, die Folge der Böllerei und Feuerwerke ist, leiden insbesondere die Tiere jedes Jahr unter dem Lärm.

Auch Hundetrainerin Marisa Müller spricht sich gegen die Böllerei zu Silvester aus. Foto: Team Pfotenbande

Susanne Braun, Betreiberin des Pferdehofs Pachler in St. Veit, ist froh, wenn die Silvesternacht vorüber ist, denn Pferde sind Fluchttiere und sind dann äußerst gestresst. „Vor allem die Lichtblitze machen sie sehr nervös, natürlich auch die Knallerei“, sagt sie. Nicht jedes Pferd reagiert gleich, aber immens angespannt sind alle. „Einige lassen es über sich ergehen, aber man merkt ihre innerliche Nervosität, einige reagieren extrem. Wir mussten auch schon einem Pferd etwas leicht Beruhigendes verabreichen“, gibt sie zu bedenken.

Auch Rudolf Buchner, Obmann der Bezirksbauernkammer Lilienfeld, kann dies bestätigen. Seine Nutztiere sind jedes Jahr aufs Neue unruhig. Aufgrund der Siedlungsnähe seines Hofs in Traisen landen nicht selten Feuerwerkskörper in der Nähe des Offenstalls.

Daher setzt Buchner jedes Jahr zu Silvester präventiv strikte Vorkehrungen: Die Stallfenster werden wegen des Lärms und der Lichtblitze geschlossen. „Wir schauen, dass wir zu Silvester immer zu Hause sind.“ Er trägt zudem Sorge wegen der Brandgefahr. Bezirksjägermeister Martin Schacherl hat ebenfalls alles andere als positive Erfahrungen mit Feuerwerken gemacht, denn das Wild reagiert sehr verschreckt auf die Blitze und Kracher. Der Türnitzer hat festgestellt, dass „die Tiere dann ein bis zwei Tage nicht zur Fütterung kommen“.

„Für Tiere ist die Silvesternacht wie Krieg“

Neben dem Meiden der Äsungsstellen sei zudem jedes Jahr bei allen Wildarten ganz klar zu beobachten, dass sich die Tiere ebenso nicht an ihren üblichen Plätzen aufhalten. Seiner Ansicht nach gehört das Schießen von Feuerwerken verboten oder sollte zumindest massiv eingeschränkt werden. „Die Böllerei ist eine Qual für Tiere“, steht für Schacherl fest.

Die Hainfelder Hundetrainerin Marisa Müller kann zu dem Thema auch für Aufklärung sorgen. Laut ihr gibt es Arbeitsrassen, die besonders stark auf die Feuerwerke reagieren, „weil sie sehr viel Energie haben, die oft nicht abgebaut wird“.

Sensible Hunde neigen eher zu Stress. Daher ist davon abzuraten, diese an Silvester alleine zu lassen sowie nach 16 Uhr in bebauten Gebieten spazieren zu gehen. Ihre Meinung ist klar: „Da ich die Auswirkungen auf Tiere kenne, bin ich absolut dagegen. Für Tiere ist es wie Krieg. Sie haben keinen Intellekt, um zu verstehen, dass die Detonationen zur Unterhaltung dienen sollen“, sagt sie. Dabei stellen nicht nur die Knaller eine Stresssituation dar, auch die Erderschütterungen und der Brandgeruch.

