Feuerwehren kämpften in Waldgelände gegen Flammen an .

Großeinsatz derzeit im steilen Waldgelände bei Kleinzell. Eine rund 1.000 Quadratmeter große Fläche ist in Brand geraten. Dass dies entdeckt wurde, ist einem aufmerksamen Wanderer zu verdanken. Er sah vom Untersberg aus eine Rauchsäule und verständigte Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner, der die Rettungskette in Gang setzte. Derzeit stehen die Freiwilligen Feuerwehren aus Kleinzell, Rainfeld, Ramsau und die Feuerwehren aus dem Nachbarbezirk Wiener Neustadt – Schwarzau im Gebirge und Rohr im Gebirge – im Einsatz. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums ist mit einem Löschtank vor Ort.

Weitere Tanklöschfahrzeuge wurden der Feuerwehren Hainfeld, Wiesenfeld und St. Veit angefordert. Die Flugdienstbasisgruppe Süd ist ebenfalls alarmiert, um mit dem Hubschrauber des BMI Löscharbeiten durchführen zu können.

Der Brandort liegt im Bereich Gütenbach. Die Feuerwehren können, so Bezirkspolizeikommandant Hochgerner, „relativ weit bis zur Brandstelle zufahren.“ Derzeit ist die Einsatzzentrale im Kleinzeller Feuerwehrhaus eingerichtet, von wo aus die logistische Abarbeitung des Brandgeschehens erfolgt.

Noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit konnte die Einsatzleitung der FF Kleinzell das Brand Aus beim Waldbrand am Buchenschopf verkünden. 120 Feuerwehrmitglieder aus 3 Bezirken kämpften am Samstag dem 6. Juli 2019 stundenlang gegen die Flammen in ca. 1300 Meter Seehöhe im Gemeinde-Grenzgebiet zwischen Kleinzell und Rohr im Gebirge. Unwegsames Gelände, ein Anfahrtsweg von fast einer Stunde, keine Telefonverbindung und schlechte Funkverbindung sowie starker Wind behinderten die Löscharbeiten.