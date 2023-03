Baum fing Feuer

Kleinbrand in Steubach lautete die Alarmierung für die Feuerwehr Eschenau am Freitag. Ein Baum fing beim Verbrennen von Gestrüpp Feuer. Die Floriani setzten umgehend zum Löschangriff an, doch das Unterfangen gestaltete sich schwieriger als erwartet: Der Baum geriet immer wieder in Brand, woraufhin die Feuerwehr diesen mit einer Motorsäge umschnitt und dann - mit Unterstützung der Feuerwehr Rotheau - den Stamm von innen löschte. Das zeigte Wirkung. Mittels Wärmebildkamera kontrollierten die FF-Mitglieder den Stamm noch auf weitere Glutnester, gegen 16.45 Uhr war dann der Einsatz beendet. Durch das Feuer kam niemand zu Schaden.

Erst durch das Löschen des Stammes von innen, konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Foto: FF Eschenau

