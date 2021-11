Bewohner nach Feuersbrunst am Taurerweg: „Hektik wäre fehl am Platz“

Eduard Fürst, Hüttenreferent der Naturfreunde, war beim Brand am Taurerweg 5 im Gebäude eingeschlossen. Im NÖN-Gespräch erzählt er, wie er die bangen Minuten erlebte.

NÖN: Wir wurden Sie denn auf den Brand aufmerksam?

Fürst: Ich schlief gerade tief, da ich am Tag zuvor auf einer siebenstündigen Wandertour war. Meine Frau war noch wach und hörte ein Knistern. Sie blickte aus dem Fenster und weckte mich mit den Worten: „Das Haus brennt!“

Was war Ihr erster Gedanke in diesem Moment?

Mir war es wichtig, ruhig zu bleiben. Hektik wäre hier völlig fehl am Platz gewesen. Ich sah die Flammen im Stiegenhaus und wusste: „Da kommen wir nicht mehr raus!“ Wir konnten nur warten, bis die Feuerwehr kommt.

Was haben Sie bis zur Rettung durch die Feuerwehr gemacht?

Mit einem Kübel Wasser habe ich laufend unsere Wohnungstür von innen gekühlt. Der Türspion flog durch die Hitze raus. Im Stiegenhaus hatte es an die 400 Grad.

NÖN: Wann haben Sie das Ausmaß der Katastrophe realisiert?

Erst als wir wieder kurz in die Wohnung durften. In 15 Minuten hat man nicht viel Zeit, etwas mitzunehmen. Wir werden die nächsten sechs Monate hier nicht mehr leben können. Zum Glück haben wir einen Zweitwohnsitz in St. Aegyd.