Eine etwas andere Ostereiersuche der Rohrbacher Naturfreunde

Rohrbachs Naturfreunde Osterhase war es am Samstag nach Ostern stets gewohnt, sich bei der Lindensteinschutzhütte auf eine größere Kinderschar einzustellen. Aber durch den Dauerregen blieb der Nachwuchs offenbar doch lieber daheim. Doch nicht alle, denn fünf Kinder trotzten dem regnerischen Wetter und kamen mit ihren Angehörigen zur verschneiten Lindensteinhütte auf 690m Seehöhe. Dort wurden sie von den Naturfreunde-Jugendbetreuerinnen Petra Stari und Bettina Fahrenberger schon sehnsüchtig erwartet, hatte doch der Osterhase „viele bunte Schätze“ am Gelände der Hütte versteckt.

„Das Ostereiersuchen findet bei uns traditionell am Samstag nach Ostern statt“, war die Freude bei den Funktionärinnen über das Kommen von Lisa und David Schwarz aus Hainfeld sowie Cäcilia, Christian und Florian Kaiblinger schließlich groß. Denn kurz zuvor - es war schon 15 Uhr und es regnete unaufhörlich - war kein einziges Kind noch gekommen. „Das wird in der Vereinsgeschichte niedergeschrieben werden, denn so etwas hat es die letzten dreißig Jahre nicht gegeben“, zeigte sich auch Hüttenbewirtschafter Sepp Rotteneder zerknirscht. Doch, kaum war dies ausgesprochen, kamen die Kinder Lisa und David Schwarz mit ihrem Großvater, Gernot Schwarz, am Ziel an. Zeitgleich hatten auch die Kaiblinger-Geschwister aus Rohrbach mit den Eltern Maria und Martin Kaiblinger ihr Ziel, die Lindensteinschutzhütte erreicht.

Trotz des nasskalten Wetters wurde es schlussendlich noch ein vergnüglicher Nachmittag, mit Indoor-Spielen und Bilder malen. Für strahlende Kinderaugen sorgte auch die Tatsache, dass die fünf Kids alle Naschsachen, die im Wald und rund um das Naturfreunde-Hexenhäuschen versteckt waren - trotz Regen - entdeckt hatten und sie sich die Leckereien untereinander aufteilen durften.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.