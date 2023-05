Brauchtum & Tradition „Tag der Tracht“ ging in Rohrbach über die Bühne

Lesezeit: 2 Min ES Eva Steyrer

Das Team rund um Obmann Thomas Kahrer (vorne, Mitte) und Elisabeth Zöchling (vorne, 2. v. r. ) hatte am Pfingstsonntag alle Hände voll zu tun. Foto: NÖN Steyrer

B este Stimmung herrschte am Pfingstsonntag am Hauptplatz, denn neben Blasmusik, Brauchtum und Tradition kam am „Tag der Tracht“ auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.