„Die Kinder haben sich schon so darauf gefreut. Wir gehen ratschen“, sagt Beatrix Hörtzer, Pfarrgemeinderätin in St. Veit. Selbstverständlich ist das nicht, denn die Verantwortlichen in zahlreichen Pfarren wollen das Risiko von Covid-19-Infektionen nicht eingehen und haben den Osterbrauch in der Karwoche heuer abgesagt.

In Rohrbach werden daher selbstverständlich die für die Karwoche von der Diözese ausgeschickten Pandemie-Vorgaben eingehalten: Die Älteren müssen FFP2-Masken tragen, Kinder von sechs bis 14 Jahren dürfen Stoffmasken verwenden. Die Ratschenkinder müssen den üblichen Abstand von zwei Metern einhalten und dürfen keine Wohnräume betreten. Außerdem ist es nur einer Person erlaubt, Spenden und Geschenke zu übernehmen.

Elisa Dirnberger, Verena Moser, Magdalena Zöchling, Emma Lechner, Thomas Moser, Johanna Zöchling und Laura Dirnberger haben für das NÖN-Foto ihre Ratschen in der Kirche ausprobiert. Beatrix Hörtzer

„Bei uns gehen am Karfreitag und am Karsamstag Geschwisterkinder gemeinsam, begleitet von den Eltern. Und sie halten sich nur im Freien auf“, erklärt Beatrix Hörtzer. Spenden können bereitgelegt oder über den Zaun gereicht werden.

Für die NÖN-Fotos haben die St. Veiter Ratschenkinder schon ihr Klapper-Instrument kurz ausgepackt, voll Vorfreude darauf, heuer damit wieder durch den Ort zu ziehen, wenn die Kirchenglocken verstummt sind: „Vergangenes Jahr ist unser Ratschen ja leider wegen des Lockdowns zu Ostern ausgefallen“, erzählt Magdalena Zöchling. Zu Ostern 2020 war in der gesamten Diözese dann das „Ratschen in Patschen“ angesagt. Die Ratschenkinder hatten sich in den Garten gestellt oder ans Fenster und minutenlang geklappert und den Ratschenspruch aufgesagt. „Das war zwar lustig, aber mit den Ratschen durch die Straßen zu gehen, ist natürlich viel besser“, weiß Johanna Zöchling.

„Ganz sicher ist es noch nicht – aber wir möchten schon ratschen gehen“,

Auch in Rohrbach packen die Ministranten und Ministrantinnen bereits ihre Ratschen aus. „Ganz sicher ist es noch nicht – aber wir möchten schon ratschen gehen“, sagt Pfarrer Altmann Wand. Zwischen 40 und 50 Kinder ziehen in Normalzeiten mit ihren lauten Instrumenten durch den Ort, „heuer wird es wohl nicht ganz so spektakulär werden, es werden wohl weniger mitmachen“, vermutet der Pfarrer. Pater Altmann möchte noch abwarten, welche Bestimmungen von der Regierung verkündet werden, doch „der Vorteil des dörflichen Lebens ist, dass ich schnell entscheiden kann und wir schnell umdisponieren können.“ Und die Ratschensprüche haben die Kinder schnell parat.

Schon entschieden haben die Pfarren in Kaumberg und Ramsau – in diesen Gemeinden werden heuer keine Ratschenkinder durch die Straßen ziehen. Und auch in Hainfeld wird es in der Karwoche heuer still bleiben: „Wir haben wegen der Corona-Pandemie keine Vorbereitungen fürs Ratschen getroffen“, bestätigt Provisor Marián Vrchovský.

„Vergangenes Jahr ist unser Ratschen ja leider wegen des Lockdowns zu Ostern ausgefallen.“ Magdalena Zöchling, Ratschenkind in Rohrbach

Im Traisental, in den Pfarren Türnitz, Traisen und Lilienfeld, wird dieses Jahr der Brauch des Ratschens ebenfalls nicht gepflegt. „Nächstes Jahr kann es wieder anders sein“, sagt die Lilienfelder Pfarrgemeinderätin Marlene Ratzinger, die sich mit einem Team um die Jugendarbeit in der Pfarre kümmert. Und die sich heuer zum Osterfest etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen. Die Kirchenbesucher sollen ein dürres Bäumchen vor der Stiftskirche zum Blühen bringen. „In den ersten Tagen der Karwoche sind alle eingeladen, ihre Wünsche, ihre Sorgen, ihre Hoffnung, ihren Dank, aber auch, worüber sie sich freuen, auf Blätter zu schreiben und auf den Baum zu hängen – Bibeltexte, die uns ermutigen, passen ebenfalls“, freut sich Marlene Ratzinger auf viele Helfer, die den Baum zum Leben erwecken. Und natürlich auf viele Interessierte, die lesen was andere bewegt, was andere geschrieben haben.

Am Karsamstag bekommt das Osterbäumchen dann zusätzliche Farbtupfer, wenn es von den Kirchenbesuchern mit bunten Ostereiern und färbigen Kärtchen geschmückt wird.