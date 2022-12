Hainfelder Perchten-Obmann: „Hiebe ja, aber mit Bedacht“

Werbung

Mittlerweile weit über den Bezirk hinaus ist der Hainfelder Krampusverein „Mantus Pass“ bekannt. Vor allem der riesige Teufel mit den überdimensionalen brennenden Hörnern erschaudert und begeistert Jung wie Alt gleichermaßen.

Kopf hinter dem Verein ist Obmann Markus Zettel. Der selbstständige Holzkünstler hat es sich mit seinen Vereinsmitgliedern 2010 zur Aufgabe gemacht, den Krampusbrauch wieder mehr zu beleben. „Es gibt in Hainfeld schon lange Krampusrummel, die jedoch gar nicht oder wenig organisiert waren“, erinnert er sich.

„Der Percht unterscheidet sich auch optisch vom Krampus“

Zeitgleich mit der Vereinsgründung vor zwölf Jahren wurden Krampus Ausschankhütten in der Stadt aufgestellt, um Krampus und Nikolaus eine bessere Bühne zu bieten. Die Stadtgemeinde Hainfeld unterstützt seither stets den Verein.

Der Name „Mantus Pass“ kommt nicht von ungefähr her. „Mantus ist der Wächter des Totenreiches und Pass steht für Gruppe“, erklärt Zettel. Krampus und Percht ist nicht dasselbe, denn die Perchten werden mit den Raunächten im Westen stark in Verbindung gebracht und hier sieht die Brauchtumspflege ganz anders aus als im Osten von Österreich.

„Der Percht unterscheidet sich auch optisch vom Krampus. Das sieht man an der Maske und der Bekleidung. Der Krampus mit seinem roten Gesicht ist hingegen der Begleiter des Nikolaus, wobei der Nikolaus die Macht hat und der Krampus eher als Diener oder Vollstrecker dargestellt wird“, erläutert Zettel.

Ein Krampusverein wie „Mantus Pass“ hat aber nicht nur am 5. und 6. Dezember zu tun. Zettel: „Es fängt schon im Februar an. Man überlegt dann übers ganze Jahr, welche Partnergruppen man einlädt und wo wir überall auftreten könnten.“ So sorgte „Mantus Pass“ schon in Tirol, Kärnten, der Steiermark und in den verschiedensten Gemeinden des Bezirkes und Umgebung für schaurige Unterhaltung. Derzeit hat der Verein 70 Mitglieder, wobei aber nur 25 aktive Krampusläufer dabei sind. „Der Rest sind Mitarbeiter und unterstützende Mitglieder“, erläutert der 30-Jährige.

Auch der Krampus blieb von Corona nicht „verschont“. Es gab keine Umzüge. „Im kleinen Kreis konnten wir aber Hausbesuche machen. Die Brauchtumsklausel hat es uns erlaubt, doch aktiv zu bleiben, wenn auch sehr eingeschränkt.“

Der Krampusbrauch hat eine hohe Faszination, vom Kind bis zum Erwachsenen sind viele beim Verein aktiv. Die Mitglieder scheuen keine Kosten und Mühen zum Anschaffen des perfekten höllischen Kostüms. Holzkünstler Zettel wie auch andere Mitglieder schnitzen sich ihre Masken selbst, in mühevoller, stundenlanger Handarbeit. Der Verein ist dafür bekannt, das Brauchtum in den Vordergrund zu stellen und nicht Leute zu erschrecken. Daher gelten beim Auftritt strenge Regeln. „Es herrscht bei den Läufern Alkoholverbot und es gibt Anweisungen, wie der Lauf stattzufinden hat. Rutenhiebe werden zwar ausgeteilt, aber mit Bedacht – so will es das Brauchtum.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.