Traisen im Bann der Perchten: St. Veiterin erzählt

Schaurige Gesellen werden in den kommenden Wochen wieder den Bezirk Lilienfeld heimsuchen, eine von ihnen ist Stefanie Rotheneder.

Die Wiesenfelderin ist Mitglied beim Traisner Perchtenverein „Tiefental Pass“. Die 30-Jährige erzählte, was die Faszination dieses Brauchtums ausmacht. Eins stellt sie gleich vorab fest: „Kinder erschrecken, ist es nicht!“ Im Gegenteil: Das Brauchtum rund und Krampus und Co ist das, was sie schon den Jüngsten näherbringen möchte. „Daher wird heuer auch der Kinder Pass aus Hainfeld beim Krampuslauf am Traisner Rathausplatz mitziehen“, erzählt sie.

„Ich finde es einfach wichtig, das Brauchtum rund um Perchten aufrecht zu erhalten.“ Stefanie Rotheneder Organisatorin des Perchtenlaufs

Das Hobby „Perchten“ pflegt Rotheneder schon einige Jahre. „Damals bin ich durch einen Arbeitskollegen dazu gekommen“, erinnert sie sich. Da hat sie das Krampusfieber gepackt und nicht mehr los gelassen, erzählt die St. Veiterin.

Jeder Percht ist einzigartig, das Kostüm aus Fell und Leder eine Sonderanfertigung. Die Maske ist kunstvoll geschnitzt.

Rotheneder gestaltet diese nicht selbst wie manch andere, aber sie hat ihre Ausstattung vom Kärntner Krampusshop.

Das ganze Jahr über wird dann auf den großen Tag, den Traisner Perchtenlauf, hingefiebert. Heuer findet dieser am 19. November, bereits zum 12. Mal, statt. „Bis dato haben 30 Gruppen zugesagt, viele davon sind schon jahrelang bei uns dabei“, erzählt Rotheneder. So sind die „Ursteiner Höllenteufel“ heuer das 12. Mal und somit seit Anbeginn dabei. Insgesamt werden sich rund 350 Perchten am Rathausplatz einfinden und für Höllenstimmung sorgen.

Nach dem Lauf gibt es dieses Jahr wieder einen besonderen Programmpunkt: Im Volksheim Traisen findet im Anschluss eine „Perchtenparty“ ab 21 Uhr statt. „Für Stimmung sorgt Top-DJ MG Ghost aus Deutschland“, verrät sie.

Seit 2008 gibt es in Traisen den Perchtenverein „Tiefental Pass“, der sich seither intensiv mit dem Krampus- und Perchtenbrauchtum beschäftigt. Die Traisner Höllengestalten sind auf Läufen in Niederösterreich, der Steiermark, Salzburg und Kärnten unterwegs. Außer in Traisen ist „Tiefental Pass“ in der Region heuer noch in St. Aegyd, Ober-Grafendorf, Weinburg, Kirchberg und Herzogenburg anzutreffen.

Auch „Hausbesuche“ auf Bestellung

Aktuell zählt „Tiefental Pass“ 18 Mitglieder, darunter zwölf Perchten und sechs Helfer, die auch als Teuferl und Hexen mitziehen. Benannt ist der Verein übrigens nach dem Tal in Traisen, in dem sich die Mitglieder das erste Mal als Gruppe für ein Foto trafen.

Doch die Tiefental-Pass-Mitglieder machen auch „Hausbesuche“, speziell für die jüngsten Einwohner im Bezirk. Auf Bestellung kommen Krampus, Nikolo und Co am 5. und 6. Dezember direkt zu den Familien. Auch diese Form der Brauchtumspflege, fernab der großen Läufe im Menschengemenge, macht Rotheneder Spaß. Der Hausbesuch ist erschwinglich. „Tiefental Pass“ bittet lediglich um eine kleine Spende als Anerkennung.

„Leider ist es immer wieder so, dass das Krampus- und Perchtenbrauchtum verschrien ist, weil es auch Gruppen gibt, die keine Rücksicht auf die kleinsten Besucher nehmen“, bedauert die Organisatorin. Ihre schaurigen Kumpanen nähern sich auf Wunsch nur ganz langsam den jüngsten Zusehern. Kinder, die sich gerne als Nachwuchskramperl versuchen wollen, sind besonders gerne gesehen.

Rotheneder ist überzeugt, dass der 12. Traisner Krampuslauf absolut familientauglich ist und mit Feuer und Rauch-Einlagen, fetziger Musik und höllischer Stimmung alle Generationen in den Bann ziehen wird. „Ein Besuch am 19. November am Traisner Rathausplatz lohnt sich, denn hier ist die Hölle los“, hofft sie auf viele furchtlose Besucher und Besucherinnen jeden Alters.

