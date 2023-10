Hohenberger Dürntalbrücke ist saniert

Die Gemeinde Hohenberg nahm eine Begehung der öffentlichen Brücken vor und erstellte ein aktuelles Brückenkataster. Dabei zeigte sich: Die Dürntalbrücke ist sanierungsbedürftig.

Die Gemeinde reagierte rasch: Bei dieser Brücke wurden die beiden alten Holz-Geländer abgetragen und durch neue Holz-Geländer ersetzt. Die Materialkosten betrugen rund nur 1.000 Euro, da diese die Gemeindearbeiter Reini Kalteis und Patrick Brandauer selbst gebaut haben.

„Ich bin froh, engagierte Mitarbeiter am Bauhof zu haben. Mit ihrem Fachwissen haben sie die Kosten deutlich niedrig gehalten“, ist Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer erfreut und merkt dazu an: „Wir versuchen – sofern möglich - vieles in eigener Hand zu erledigen. Neben den Urnenhainen sind es auch hier einige öffentlichen Brücken, die wir selbstständig instand setzen.“