Konzert zu Mariä Himmelfahrt in Annaberg

Filmmusik und Musik aus Serien bringen die Brüder Florian und Sebastian Neulinger beim Konzert am Tag Mariä Himmelfahrt in Annaberg. Mit Klassikern aus „Game of Thrones“ und „Star Wars“ über den „Da Vinci Code“ bis „Drachen zähmen leicht gemacht“ wecken sie Erinnerungen an Gesehenes und Gehörtes und faszinieren mit virtuoser Cellomusik begleitet von der Orgel als Orchester. Ein einmaliges Hörerlebnis in der Pfarrkirche Annaberg am Dienstag, 15. August, 19 Uhr bei freiem Eintritt.