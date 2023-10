„Rockprofessor“ Dolezal kommt nach Hohenberg

Der weltbekannte Starfilmer Rudi Dolezal, der unter anderem Musikvideos für Queen, Rolling Stones, Falco, Austria3 und viele andere Stars produzierte, kommt am Freitag, 13. Oktober, für eine Leseshow mit seinem neuen Buch „My friend Freddy“ ins ehemalige Gasthaus „Zwei Linden“ nach Hohenberg. Dort präsentiert er um 20 Uhr sein neues Buch, das private Einblicke in seine Freundschaft zu Freddie Mercury gibt.

Es ist aber nicht eine klassische Lesung, sondern Dolezal wird immer kurze Kapitel aus dem neuen Buch lesen, dann zeigt er kurze unveröffentlichte Videos und Interviews von Queen sowie Freddie Mercury und zum Schluss kann jeder Besucher Dolezal Fragen stellen.

Fünf Jahre hat der Starfilmer, der für Mercury & Queen nicht weniger als 32 Musikvideos drehte und dafür begehrte Preise wie den Grammy oder MTV-Award gewann, für sein Buch gebraucht. „Das habe ich von meinem Mentor und Freund Freddie Mercury gelernt“, sagt Dolezal. „Never try to be only second best“, hat Mercury zu seinem „Leibfilmer“, wie Mercury Rudi liebevoll nannte, immer gesagt – „daher habe ich nicht versucht, EIN Freddie Mercury Buch zu schreiben, sondern DAS Freddie Mercury Buch“, so Dolezal.

Buch gibt Einblicke in Freddie Mercurys Privatleben

„Ich wollte das Buch über meinen Freund erst dann veröffentlichen, wenn ich wirklich mit jedem Detail zufrieden bin“, so der Autor weiter. 300 Seiten, viele unveröffentlichte Fotos aus Rudis unendlich scheinendem Archiv, Ausschnitte der „heiligen“ verschollen geglaubten Konzept-Storyboards seiner Queen-Videos, die auch die Queen-Stars Brian May und Roger Taylor nicht kennen, weil sie nicht dabei waren.

Im Buch geht es etwa um Hintergrundgeschichten seiner berühmten Videodrehs mit Queen, es wird der Frage auf den Grund gegangen, ob Elton John im Gorillakostüm beim Video „I´m Going Slightly Mad“ war und auch private Geschichten wie warum sich Freddie seine abstehenden Zähne nie von einem Zahnarzt richten hat lassen, bis zu intimen Kapiteln über Freddies Liebe zu Frauen.

„Beim Lesen des Buches kann man weinen, staunen und lachen - vor allem aber den Menschen Mercury besser kennenlernen - das war meine Hauptintention. Freddie würde nicht wollen, dass wir traurig sind - sondern das Leben genießen!“, betont Dolezal. Und zum Titel sagt Peter Freestone, der langjährige persönliche Assistent von Mercury, in dessen Armen Freddie starb: „Rudi war wirklich ein Freund von Freddie - ich kann es bezeugen, ich war dabei.“

„Das Buch ist keine Biographie, sondern wirklich nur meine Geschichte, ausschließlich Erlebnisse, die ich selbst mit Fred erlebt habe Rudi Dolezal, Filmemacher, Buchautor und guter Freund von Freddie Mercury

„Rockprofessor“ Dolzeal unterstreicht zu seinem Werk: „Das Buch ist keine Biographie, sondern wirklich nur meine Geschichte, ausschließlich Erlebnisse, die ich selbst mit Fred erlebt habe. Bei allem, was ich in meinem Buch erzähle, war ich dabei. First hand und exklusiv sozusagen.“

Der Grazer Literaturwissenschaftler Dietmar Goltschnigg, welcher zehn Jahre lang Dekan an der Grazer Uni war, hat Dolezals Buch „My Friend Freddie“ gelesen und ist begeistert. „Als Literaturwissenschaftler habe ich mit großem Vergnügen das Buch von Rudi Dolezal gelesen. Es ist flüssig geschrieben, unterhaltsam mit viel Witz und - man glaubt, man steht mitten im Geschehen. Dolezal schreibt sehr einfühlsam über seinen Freund Mercury - für mich war es sehr bewegend! Das ist bewegende, einfühlsame Literatur. Dolezal beweist sich auch als kompetenter Experte. Ich kann das Buch nur jedem empfehlen - auch allen meinen Kollegen und (ehemaligen) Studenten“, meint Goltschnigg.

Auch in Deutschland sorgt Dolezals Buch für große Beachtung. So schrieb die renommierte FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) kürzlich in einem ausführlichen Portrait: „Er gehört zu den Epoche prägenden Produzenten - Rudi Dolezal hat die Musik vieler Stars verfilmt und die visuelle Gestaltung von Popkunst geprägt - er präsentiert sein Buch ‚My Friend Freddie‘ über seine Freundschaft mit Mercury demnächst auch in Deutschland.“

Es gibt noch Restkarten bei Moti´s Strandbar Lilienfeld, Gurmanns Genussladen Hohenberg und unter 0676-3221667 zu ergattern. Außerdem verlost die NÖN zwei Tickets die NÖN zwei Tickets für die Leseshow. Teilnehmer mögen ein Email mit vollem Namen, Adresse und Telefonnummer an redaktion.lilienfeld@noen.at senden. Die Ziehung erfolgt am 12. Oktober, um 12 Uhr. Die Gewinner werden dann von der NÖN verständigt.

Das Buch kann sowohl in deutscher als auch englischer Edition online unter https://shop.tredition.com/search/cnVkaSBkb2xlemFs bestellt werden und ist in sämtlichen Buchhandlungen verfügbar.