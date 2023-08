Die Geschichte der St. Aegyder Bauernhöfe

Über 20 Jahre war das Buch in Planung. Nun konnte Stefan Falkensteiner endlich sein vollendetes Werk „Heimat St. Aegyd - St. Aegyder Bauernhöfe“ nach intensiven Recherchen der Öffentlichkeit präsentieren. An die 100 Bauernhöfe werden im Buch von Falkensteiner geschichtlich beschrieben sowie durch detailgetreue Zeichnungen von Gerhard Johann Bauer dargestellt. In Falkensteiners Buch wird neben näheren Beschreibungen zur Geschichte sowie den Bewirtschaftern der rund hundert Bauernhöfe und sechs Wirtshäuser, ebenfalls mehr über Siedlungsgeschichte, Geologie und Namensgebung geschrieben.

Zur Motivation, das Buch zu schreiben, sagt Falkensteiner: „Einerseits entstand diese durch mein Interesse an der bäuerlichen Besiedelung meiner Heimat St. Aegyd, als auch der Vorgeschichte der St. Aegyder Eisen- und Stahlindustrie im oberen Traisental. Mein Wunsch war es, dieses Wissen zu sammeln und zu erhalten.“ Andererseits war es seine Freundschaft zu Gerhard Johann Bauer, dem Künstler der Bilder. „Seine Bleistiftzeichnungen zeigen Gebäude und die umgebende Landschaft in einer bemerkenswerten Akribie auf und stellen somit ein einzigartiges historisches Bilddokument jener Zeit dar“, findet er.

Bereits vor Jahrzehnten begann der Autor mit seinen Arbeiten an seinem Buch. „Begonnen mit der Recherche wurde in den späten 90’er-Jahren. Das Zusammentragen der Informationen erstreckte sich dann bis zirka 2003.“ Durch widrige Umstände kam es kurzzeitig zu einer Unterbrechung in der Fertigstellung des Buches, doch die Wiederaufnahme und damit gesicherte Vervollständigung des Buches erfolgte letztlich im Jahr 2022. Falkensteiner betrieb dafür eine sehr ausführliche Recherche. Insbesondere die letzten fünf Monate arbeitete der Autor „fast pausenlos“ an seinem Buch, wie er schildert. Gelungenen Abschluss der Arbeiten am Buch stellte die Buchpräsentation am 18. August im neuen Feuerwehrhaus in St. Aegyd dar. „Es freut mich sehr, dass mein Buch schon jetzt sehr regen Zuspruch gefunden hat, auch die viele positiven Rückmeldungen, da ich die Arbeit an diesem Buch als einen Lebenstraum bezeichnen würde“, sagt der Autor stolz.

Über den Autor

Stefan Falkensteiner wurde am 1. Dezember 1944 in Lilienfeld geboren und wuchs im Weißenbachtal mit seinen Eltern sowie seinem Bruder Friedrich auf. Falkensteiner besuchte nach seiner Grundschulausbildung die landwirtschaftliche Fachschule Hohenlehen. In weiterer Folge absolvierte dieser ebenfalls eine Ausbildung beim Bundesheer unter Mitwirkung in der Gardemusik. Anschließend ging er zur Handelsschule und machte eine Lehre im Bankgeschäft. 1970 heiratete er Johanna Stefan, die nach einigen Jahren die gemeinsamen Töchter Gabriele und Lisa zur Welt brachte. Außerdem erzählt Falkensteiner, dass er „bei der Eröffnung der Raiffeisenbankstelle St.Aegyd am Neuwalde im Jahr 1977 als deren Leiter bis zur Pensionierung betraut“ wurde.

Zum Ilustrator

Die Zeichnungen stammen von Gerhard Johann Bauer. Dieser besaß seit jeher eine große Liebe zur Zeichenkunst, die er mit seiner Frau Elfi teilte. Über die Jahrzehnte „entstanden unzählige Bilder, die aber immer nur im privaten Umfeld zugänglich waren, wie gekonnte Kopien alter Meister, Hinterglasbilder und Ölgemälde“, erzählt Falkensteiner und fügt an: „Besonders hervorzuheben sind aber seine detailgetreuen Zeichnungen der Natur- und Kulturdenkmäler seiner Heimat.“ Gerhard Johann Bauer verstarb am 10. Oktober 2016.

Das 260 Seiten füllende Buch kann bei Falkensteiner persönlich am Mittelweg 23 in 3193 St. Aegyd oder im Postpartner St. Aegyd, Markt 19, ebenso telefonisch unter 0664/6567971 erworben werden.