Die Pandemie hat auch die Lilienfelder Gemeindefinanzen fest im Griff. „Coronabedingt hat die Stadtgemeinde bei den Bundesertragsanteilen rund 270.000 Euro weniger eingenommen, bei der Kommunalsteuer beträgt das Einnahmenminus 160.000 Euro“, rechnet Bürgermeister Wolfgang Labenbacher (ÖVP) vor.

Die Erstellung des Nachtragsvoranschlages habe trotzdem keine großen Probleme bereitet, da vom Bund im Rahmen des Kommunalen Investitionsgesetzes über 291.000 Euro für zwei Projekte an die Stadtgemeinde angewiesen worden seien, klärt der Ortschef auf. Das betreffe die Österleinbrücke (95.000 Euro) und die thermische Sanierung der Gemeindewohnhäuser in der Castellistraße (196.000 Euro). Vom Land wurden über 60.000 Euro als Härteausgleich angewiesen.

Wegen Corona ist die Gemeindeführung allerdings bereits auf die Bremse gestiegen. „Ich habe im April veranlasst, dass freiwillige Zahlungen der Gemeinde in verschiedenen Bereichen eingestellt werden — bei Subventionen und diversen Aktionen wie Fassadenzuschuss und Ähnlichem. Und dass Projekte nicht begonnen werden. Der Gemeinderat hat dazu auch seine Zustimmung gegeben, was aus heutiger Sicht als richtig beurteilt werden muss“, erklärt der Ortschef. Wie vom Land gefordert, habe man sich auf die Sicherstellung der Liquidität der Kommune und auf die Sicherung der kritischen Infrastruktur konzentriert. „Beträchtlich höhere, nicht budgetierte Aufwendungen, wie Masken, Desinfektionsmittel und Glasplatten zur Abschirmung — bedingt durch Corona — mussten auch berücksichtigt werden“, präzisiert Labenbacher.

400.000 Euro weniger Abgabenertragsanteile

Konkret zum Gemeindebudget 2021: Die kalkulierten Einnahmen bei den Abgabenertragsanteilen betragen um rund 400.000 Euro weniger als bei der Budgeterstellung 2020. „Die Kommunalsteuer musste auch geringer angesetzt werden. Daher ist 2021 zwangsweise ein Sparbudget. Sparen bei nicht gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben ist unumgänglich notwendig, um den Betrieb sicherstellen zu können“, verdeutlicht Labenbacher. Wasser, Kanal, Kindergärten und dergleichen müssten funktionieren. „Trotzdem kann auch in die Zukunft investiert werden“, weiß der Ortschef. Wichtige Projekte 2021 im Überblick:

Flutenschutz: Für die Weiterführung des Hochwasserschutzprojektes sind 150.000 Euro als Gemeindeanteil vorgesehen. Labenbacher: „Da geht es zum Beispiel um die Verbesserung in Stangental im Bereich Krankenhausbrücke oder das Pumpwerk in Schrambach.“

Volksschulsanierung: In den Sommerferien ist der Start der Sanierung der Volksschule mit der ersten Etappe geplant. Dafür sind 300.000 Euro veranschlagt. Die Finanzierung muss über Darlehen erfolgen.

Photovoltaikprojekt: Ein Photovoltaikprojekt mit Bürgerbeteiligung sei mit 65.000 Euro Einnahmen und Ausgaben für den Gemeindehaushalt kostenneutral anzusehen, verrät Labebacher. Auf dem Volksschuldach oder auf den Sportplatztribünenüberdachungen wären geeignete Standorte dafür.

Kindergarten: Besonders notwendig sei im Kindergarten Lilienfeld die Fertiggestaltung der Außenanlagen. „Durch Corona war das 2020 nicht mehr möglich“, so der Ortschef.

Wasser, Kanal: In puncto Wasser und Kanal sollen in der Morigrabenstraße und in der Alten Poststraße Sanierungen ausgeführt werden (65.000 Euro), beim Kanal sind Prüfmaßnahmen (74.000 Euro) zur behördlichen Abnahme notwendig. „Zusätzlich werden bei Wasser und Kanal 185.000 Euro an die Haushaltsrücklagen zugewiesen“, präzisiert Labenbacher.

Straßenbau, Güter- & Radwege: Auf alle Fälle muss der neue Teil der Liese Prokop Straße im Bereich der zwei Wohnblöcke asphaltiert werden (27.300 Euro). Denn: „Die Wohnungen werden im Frühjahr übergeben“, weiß das Stadtoberhaupt.

Außerdem soll der Umkehrplatz in der Kolweißgasse um 20.000 Euro hergerichtet werden. Für den Güterweg Windböck ist indes ein Teil des Gemeindeanteils vorgesehen. „Dazu gibt es den gültigen Gemeinderatsbeschluss aus der Vergangenheit“, informiert Labenbacher. Für das Radwegoptimierungsprogramm werden 2021 12.500 Euro bereitgestellt.

Zur Beschlussfassung steht das Stadt-Budget 2021 bei der Gemeinderatssitzung am 22. Dezember, ebenso wie der Nachtragsvoranschlag.