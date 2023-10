Hohenberg gemeinsam gestalten: Bürger-Umfrage in Gemeinde

„Bei meinem Amtsantritt habe ich angekündigt, dass ich unsere Gemeindebürger mehr ins öffentliche Gemeindegeschehen einbinden möchte. Daher haben wir jetzt über die Gemeinde21 einen Fragebogen erstellen lassen, der in der Gemeindezeitung per Postwurf für die Haupt- und Nebenwohnsitzer hinterlegt wurde“, informiert Bürgermeister Ferdiand Lerchbaumer.

Im Fragebogen werden bestehende Angebote, vorhergehende Projekte, Maßnahmen der Gemeinde und mögliche Ideen für die 700-Jahres-Feier thematisiert. Etwa wird gefragt, was man an Hohenberg gut oder weniger gut befindet, wie die diversen Bereiche wie Kindergarten, Schulwesen, Jugend- und andere Angebote bewertet werden. Auch die Möglichkeit für Verbesserungsvorschläge ist gegeben. Der Fragebogen soll der Gemeinde helfen, mehr gemeinsam mit den Hohenbergern für Hohenberg zu erreichen. „Vor einigen Jahren haben wir sehr erfolgreich an der Aktion ,Gemeinde21' teilgenommen und wichtige Projekte gemeinsam mit euch umgesetzt“, appelliert Ortschef Lerchbaumer zur Teilnahme und erinnert: „Der Marktplatz war unser Highlight. In vielen Sitzungen haben wir ihn gemeinsam geplant, der Großteil der Entscheidungen ist von der Bevölkerung getroffen worden. Das hat uns gezeigt, dass gemeinsam vieles gut möglich ist.“

700-Jahr-Feier als großer Gemeindeschwerpunkt

Mit dem 700-Jahr-Jubiläum der Gemeinde steht nun ein weiterer großer Meilenstein bevor, der dazu genutzt werden soll, um zusammen einige Maßnahmen für die Gemeinde zu planen und um ganz allgemein nach vorne zu schauen. „Mir ist die 700 Jahresfeier sehr wichtig, aber auch danach geht das Leben in Hohenberg weiter. Ich möchte langfristig gemeinsam mit den Bürgern überlegen, wie wir die Jahre danach ausrichten oder wo ein Handlungsbedarf besteht beziehungsweise, wo wir neue Ziele setzen müssen“, unterstreicht er.

Der Fragebogen kann sowohl händisch ausgefüllt und bei der Gemeinde oder im Gemeindebriefkasten abgegeben werden oder per Mail an n.lerchbaumer@hohenberg.gv.at oder per QR-Code online bis zum 15. Oktober ausgefüllt werden. Die Befragung ist anonym und die Auswertung wird von Marisa Fedrizzi von der NÖ.Regional.GmbH durchgeführt. Den Link zum Fragebogen findet man unter www.hohenberg.gv.at. Die Ergebnisse werden am 20. Oktober um 18 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde präsentiert.