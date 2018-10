Unter dem Motto „Time to say goodbye“ findet am Mittwoch, 31. Oktober, eine „Verabschiedung“ auf der Bürgeralpe statt. „Wir laden alle Einheimischen und Gäste zur letzten Fahrt mit der Pendelbahn ein“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Seilbahnbetrieb ist ab 15 Uhr, als Tarif ist eine Spende für die neue Einseilumlaufbahn erbeten. Um 20 Uhr wird beim Berggasthof die Versteigerung der Mitfahrt bei der letzten Tour der Gondel um 23 Uhr zugunsten der neuen Bahn durchgeführt. Musik im Berggasthof und in der Edelweißhütte durch Trompeter Karl Promitzer, Mariazeller Landmusik, Die Greifer, Franz Egger & Freunde, Redia Musi sowie das Beschießen der Ehrenscheibe „Die letzte Fahrt“ runden das Programm ab.

Wie berichtet, folgt 2019 die Modernisierung der Bürgeralpe. Mit dem Bau einer Achter-Einseilumlaufbahn, welche die alte Pendelbahn ersetzt, ist nicht nur die Umgestaltung der Talstation in der Wiener Straße, sondern auch der Bergstation verbunden. Diese bildet als Teil der künftigen Bergarena das Tor zur Bürgeralpe, mit dem architektonischen Blickfang einer spektakulären Leimbinderkonstruktion durch Bögen von rund 25 und 30 Metern.