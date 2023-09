Ein Sonnenkraftwerk für Kaumberg

Die Marktgemeinde Kaumberg errichtet auf den Dächern des Kindergartens und der Feuerwehr Photovoltaik-Anlagen. Diese besitzen eine Gesamtleistung von 130 kWp.

Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen der Marktgemeinde Kaumberg, der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich und der Klima- und Energiemodellregion Triestingtal ist die Aktivierung der Bürger, die sich an der Anlage beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Bürgermeister Michael Wurmetzberger ist vom Erfolg des PV-Bürgerbeteiligungsprojekts überzeugt: „Als Gemeinde Kaumberg verfolgen wir konsequent unser Ziel, Schritt für Schritt energieautark zu werden und investieren in große Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen von Volksschule, Kindergarten und Feuerwehrhaus.“ Alle Kaumberger und Kaumbergerinnen haben die Chance, erklärt er, „in Paneele der Gemeinde zu investieren und ihr Investment plus jährlicher Sonnenstrom-Rendite zurückzubekommen!“

Attraktive Rendite garantiert

Das „Sonnenkraftwerk Kaumberg“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren. Das Bürgerbeteiligungsprojekt wird am 22. September um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle präsentiert. Weitere Informationen können online unter www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/kaumberg eingesehen werden. Außerdem ist es möglich, an diesem Tag ab 19.30 Uhr die Sonnenpaneele am besten online zu reservieren. Die Reservierung ist unter www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/kaumberg möglich.

Die Anzahl der Sonnenpaneele ist limitiert. Bürger mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Kaumberg können sich ab 500 Euro für ein Sonnenpaneel bis maximal 10.000 Euro für zwanzig Sonnenpaneele beteiligen. Dabei wird direkt mit der Marktgemeinde Kaumberg ein Vertrag abgeschlossen. Für das Leasing der Paneele an die Marktgemeinde Kaumberg erhalten Interessierte jährlich über zehn Jahre eine fixe Leasingrate von 58,62 Euro ausbezahlt. Aus 500 Euro Kaufpreis für ein Paneel werden so 586,20 Euro Rückzahlung.