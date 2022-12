Neuer Anstrich für Hainfelder Malerbetrieb

Werbung

Das Geschäftslokal in der Hauptstraße 43 ist für Malermeister Michael Meier und seine zwölf Mitarbeiter zu klein geworden. Deswegen hat er begonnen, das ehemalige „Barbaras Wirtshaus“ an der Dreikreuzstraße, gegenüber der Gärtnerei Gauppmann, zur neuen Heimat für seine Firma umzubauen. Bis zur Eröffnung geht der Betrieb am alten Standort wie gehabt weiter.

Das Highlight am neuen Firmensitz wird ein moderner Schauraum sein. Darin wird man sehen können, wie das eigene Wohnzimmer einmal aussehen soll. Dafür muss man nur ein Foto davon zum Beratungstermin mitbringen.

„Eine künstliche Intelligenz kann daraus ein Bild erstellen, wo zum Beispiel der Boden bereits durch den gewünschten, neuen Boden ersetzt ist“, erklärt Meier. Dadurch soll man sich besser vorstellen können, wie die Farben in der eigenen Stube harmonieren. Muster wird es dort aber auch in echt geben.

Jedoch hat Malermeister Meier noch größere Pläne. Im Obergeschoß werden zwei Appartments entstehen. Diese sollen entweder an Arbeiter in der Region oder als Urlaubszimmer vermietet werden. Meier hat auch etwa 1.500 Quadratmeter Baugrund mitgekauft. Dort soll eine Lagerhalle für den Malereibetrieb entstehen. Auf dem Grund wird auch die Firma Elektro Technik Schmölz einziehen. Meiers Vision: ein Kompetenzzentrum, wo Privatkunden sämtliche Ansprechpartner rund um den Hausbau vorfinden, vom Installateur bis zum Elektriker.

Jubiläumsfeier mit besonderem Gast

Im Sommer gibt es nicht nur die Eröffnung des neuen Geschäftslokales zu feiern, sondern auch das zehnjährige Jubiläum des Malereibetriebes.

Im März ist es ein Jahrzehnt her, dass sich Michael Meier mit 23 Jahren selbstständig gemacht hat. „Da muss man erst einmal so richtig zeigen, was man drauf hat, damit man auch ernst genommen wird“, erinnert sich der Malermeister. Seit damals hat er den Betrieb sukzessive aufgebaut. Für seine Arbeit ist er in ganz Niederösterreich unterwegs, manchmal in Wien und sogar schon in Kitzbühl war er gefragt.

Die Zeit für ihn als Unternehmer war nicht ohne Herausforderungen, vor allem aufgrund der Corona-Pandemie. Aus dieser Zeit ist Meier ein Auftrag besonders in Erinnerung geblieben: Zweieinhalb Monate wohnten er und seine Mannschaft in einem Hotel in Berchtesgaden, während sie in einem anderem Hotel arbeiteten. Der Großauftrag habe dem Betrieb gut geholfen, trotz Pandemie über die Runden zu kommen, doch verlangte den Arbeitern auch einiges ab.

„Wir konnten ja damals nicht einmal nach der Arbeit in ein Wirtshaus gehen“, erinnert sich Meier. Die zehn Jahre harter Arbeit möchte Meier mit einem Jubiläumsfest feiern, das gleichzeitig auch die Eröffnungsfeier sein wird. Mitte Juli soll dieses stattfinden. Der Malermeister hat ein buntes Programm geplant: Ein Feuerwerk, ein Schauraum-Lastwagen, der dafür aus Hamburg anreist, und mehr. Essen und Getränke wird es gegen freie Spenden an die Kinderkrebshilfe und das St. Anna Kinderspital geben.

Besonders freut er sich aber auf den Auftritt von Sängerin Bianca Kadi – denn sie war sein erstes Lehrmädchen. Mittlerweile hat sie einen anderen Berufsweg eingeschlagen und singt auf einem Kreuzfahrtschiff.

„Das ist für mich einfach das Schönste – mein erster Lehrling begleitet uns nach zehn Jahren immer noch. Auch, wenn Bianca mittlerweile einen anderen Weg eingeschlagen hat, kommt sie für die Feier zu uns zurück“, freut sich Malermeister Michael Meier.

