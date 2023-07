„Brauchen ein Dorfzentrum in Eschenau“

Eschenau gehört mit 1.297 Hauptwohn- und 248 Nebenwohnsitzern zu den kleineren Gemeinden des Bezirks. Bürgermeister Alois Kaiser erzählt, was seine Gemeinde braucht und wie sich diese besser positionieren kann.

NÖN: Die Gemeinde plant ein Dorfzentrum. Warum ist diese Investition so wichtig?

Alois Kaiser: Im Gemeinderat sind wir uns einig, dass wir ein Dorfzentrum mit Veranstaltungsräumlichkeiten brauchen und dieses unverzichtbar ist. Veranstaltungen wie Konzerte, Feiern oder Ausstellungen halten das Dorf am Leben. Sie festigen die Dorfgemeinschaft und schaffen soziale Kontakte.

Die Kostenschätzung dafür beläuft sich auf 4,8 Milllionen Euro. Wir wird das finanziert?

Kaiser: Die Finanzierung wird natürlich eine Herausforderung. Zirka ein Drittel der Gesamtkosten sind über Förderungen gedeckt, zwei Drittel müssen von der Gemeinde finanziert werden. Genaue Kosten liegen erst nach der konkreten Planung vor.

Betriebe sichern Kommunalsteuern. Eschenau hat das Betriebsgebiet in Rotheau. Sind weitere Neuansiedlungen geplant?

Kaiser: Nach jahrzehntenlangen Untersuchungen der Bodenverhältnisse wurde die Genehmigung zur Erweiterung des Betriebsgebietes erteilt. Die Betriebsgrundfläche wurde parzelliert und bereits verkauft. Natürlich haben die ansässigen Firmen die Gelegenheit genutzt, für ihre Betriebe Erweiterungsmöglichkeiten zu schaffen. Eine rege Bautätigkeit ist im Gange, eine Erweiterungsmöglichkeit nicht mehr möglich.

Wie sieht es sonst um die Bautätigkeit im Ort aus?

Kaiser: Die Bautätigkeit im Ort findet derzeit nur sehr eingeschränkt statt. Für den Ortsteil Rotheau stehen zwei Siedlungsprojekte in Diskussion. Für konkretere Aussagen ist der Ent-wicklungstand dieser Projekte noch zu früh. Da in Eschenau jede Wohnung, jedes Haus und jeder Baugrund sehr schnell einen Mieter bzw. einen Käufer findet, ist die Gefahr einer Abwanderung nicht gegeben. Eschenau zählt zu den wenigen Gemeinden des Bezirkes, die sich Zuzugsgemeinde nennen darf.

Gibt es Ideen für das Steinbruchgelände? Dieses steht seit Jahren ungenutzt.

Kaiser: Ein derzeit diskutiertes Siedlungsprojekt in der Gemeinde betrifft den besagten Steinbruch in Rotheau. Da es sich bei dieser Fläche um ein Brachland handelt, wäre eine Verbauung somit auch kein Entzug von wertvollem Ackerland.

Die Gastro im Ortskern ist eher bescheiden. Worauf führen Sie das zurück?

Kaiser: Das im Privatbesitz befindliche Café wurde nicht mehr verpachtet. Natürlich ist im neuen Dorfzentrum ein Café vorgesehen, um diesen Mangel im Gastrobereich zu beheben.

Auch der Nahversorger musste unter neuer Führung nach relativ kurzer Zeit wieder schließen. Wie könnte man die Bürger zu „Fahr nicht fort – kauf im Ort“ mehr animieren?

Kaiser: Die Gemeinde war stets bemüht, einen Nahversorger zu halten. Ein Nahversorger im Ort ergibt jedoch nur Sinn, wenn dieser auch in Anspruch genommen wird. „Kauf im Ort – fahr nicht fort“ ist nur bedingt wirksam. Viele unserer Gemeindebürger erledigen ihren Einkauf am Weg zur Arbeit, sie machen keine zusätzliche Fahrt. Nur für die wenigen, die unseren Nahversorger in Anspruch genommen haben, bedeutet der Verlust des Geschäftes zusätzliche Fahrten. Voraussichtlich im September startet ein Nahversorger auf Selbstbedienungsbasis. Ein wahrscheinlich letzter Versuch, im Ort eine Einkaufsmöglichkeit zu installieren.

Glauben Sie, dass Selbstbedienung die bessere Lösung ist?

Kaiser: Ein Selbstbedienungsladen hat weniger Kosten und längere Öffnungszeiten. Gerade die Öffnungszeiten beim Nahversorger waren immer wieder ein Kritikpunkt. Vielleicht hat die kurze Zeit ohne Nahversorger ein wenig zum Nachdenken angeregt und den Wert eines Nahversorgers bewusst gemacht.

Wie sieht es um Jugendangebote im Ort aus?

Kaiser: 2022 wurde die Eschenauer Landjugend wieder neu gestartet. Mit neuem Schwung wird dieser Verein das Dorfleben bereichern. Auch die Pfadfindergruppe ist seit Jahrzehnten fixer Bestandteil in unserer Jugendarbeit. Die Feuerwehrjugend der FF-Rotheau besticht laufend durch hervorragende Leistungen.

Der Eschenauer Ortskern liegt etwas abseits. Sollten die Öffi-anbindung verbessert werden?

Kaiser: Die Anbindung des Ortsteils Eschenau ist seit Jahren nicht zufriedenstellend. Durch die Schließung der Bahnhaltestelle in Rotheau wurde dieses Problem noch größer. Mit dem Projekt Elektro-Carsharing versucht die Gemeinde, mit dem Verein „Biene“, diesem Problem zu entgegnen. Derzeit wird an einer Lösung mit einem autonom fahrenden Auto gearbeitet. Nur durch eine Verdichtung des Fahrplans wird auch ein öffentliches Angebot angenommen.

Eschenau ist bei der Kleinregion. Wie könnte sich die Gemeinde noch besser positionieren?

Kaiser: Sinnvolle touristische Maßnahmen können nur im Einklang mit der gesamten Region erfolgen. Die Auslastung unserer Tourismusbetriebe Gasthaus Pils, Pension Voralpen und der Kaiserkogelhütte ist zufriedenstellend.

Was plant der Bürgermeister privat noch diesen Sommer?

Kaiser: Ferienbetreuung unserer Enkelkinder. Kleine Wanderungen in der Natur genießen und am Pool entspannen, um für die nächsten Projekte Kraft zu tanken.