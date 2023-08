St. Aegyder Ortschef Oysmüller : „Das Bad bleibt Sorgenkind“

Die Gemeinde St. Aegyd. Diese ist vor allem bei Wanderern ein beliebtes Ausflugsziel. Aufgrund zweier starker Betriebe, aber ebenso für die Arbeitsplatzsicherung in der Region ein wichtiger Ort. Die öffentliche Anbindung ist jedoch klar ausbaufähig. Bürgermeister Karl Oysmüller gibt diese Woche Einblicke in seinen Heimatort.

NÖN: Ist in St. Aegyd jetzt gerade „Sommerloch“ oder werden aktuell Gemeindeprojekte umgesetzt?

Karl Oysmüller: Auf das Dach der Mittelschule wird demnächst eine Photovoltaik-Anlage installiert. Auch ein Speicher ist vorgesehen. Unser Plan ist, dass in Zukunft wichtige Bereiche mit Notstrom versorgt werden, die somit als krisensichere Orte dienen können, unter anderem auch der Turnsaal. Unser Ziel ist es, durch eine Energiegemeinschaft mehrere öffentliche Gebäude mit Sonnenstrom künftig zu versorgen. Derzeit werden mehrere Optionen geprüft.

Stehen auch Sanierungen an?

Oysmüller: Der sanierungsbedürftige Bereich der Gemeindestraße ins Unrechttraisental wird demnächst neu asphaltiert. Die Bushaltestelle beim Bahnhof St. Aegyd wird ebenso neu errichtet.

Das Dorfleben: Früher gab es das typische Dorfwirtshaus in vielen Gemeinden, durch Corona haben sich die Menschen zurückgezogen. Wird das jetzt wieder besser?

Oysmüller: Die sogenannten „Frühschoppenpartien“ der Einheimischen werden sicher weniger, aber es gibt sie noch. Die Betriebe im Ortszentrum sind dafür von großer Bedeutung. Gott sei Dank sind wir aktuell in der Gemeinde vom Wirtshaussterben nicht betroffen. Derzeit gibt es zwölf Einkehrmöglichkeiten im gesamten Gemeindegebiet. Darüber bin ich sehr glücklich, denn das ist die Basis für einen lebenswerten Ort und einen funktionierenden Tourismus. Sehr wichtig war, dass die Gasthöfe am Gscheid übernommen wurden. Ohne diese Betriebe hätte es an wichtiger Infrastruktur für den Wallfahrer- und Langlauftourismus gemangelt. Was fehlt, ist ein Jugendlokal. Das Zimmerangebot könnte zu Stoßzeiten auch besser sein.

Früher fuhr der Zug bis St. Aegyd. Bedauern Sie, dass das heute nicht mehr so ist?

Oysmüller: Die fehlende Zuganbindung ist nach wie vor Gesprächsstoff und wird sehr vermisst. Ein Personenzug – zumindest bis Freiland – wäre schon eine erhebliche Verbesserung. Der Busverkehr in den Ferien im 3-Stunden-Takt sorgt für zahlreichen Unmut unter den gewillten Benutzern von Öffis. Eine Busverbindung nach Mariazell ist das Ziel, wird aber immer abgelehnt. Der Wunsch von Gästen, öffentlich anzureisen wird immer größer, doch die Rahmenbedingungen machen es oft unmöglich.

Ein Bad verursacht einer Gemeinde hohe Kosten. St. Aegyd ist normalerweise nicht gerade für sehr warme Temperaturen bekannt – heuer spielt das Wetter, vor allem die letzten Wochen – mit. Lohnt es sich, das Göllerbad auf Dauer zu erhalten?

Oysmüller: Das Bad bleibt eines unserer Sorgenkinder. Rein wirtschaftlich gesehen, ist es nicht sinnvoll. Ich wünsche mir so sehr, dass seitens der Politik ein Umdenken stattfindet und vielleicht mehr in kleinere Strukturen investiert wird. Mit dem Verlust des Bades würde wieder ein Teil des Herzens von St. Aegyd sterben und für immer verloren gehen. Eine Sanierung ist aber nicht möglich – nur ein Neubau. Dieser wäre sicher eine Ankurbelung des Tourismus, ist aber wahrscheinlich nur schwer zu realisieren.

St. Aegyd ist einerseits noch sehr bäuerlich strukturiert, dennoch eine Gemeinde, in der die Sozialdemokratie stark verankert ist. Woher rührt das?

Oysmüller: Ja. St. Aegyd ist bäuerlich strukturiert, aber gleichzeitig erlebte St. Aegyd mit der aufstrebenden Eisen- und Stahlindustrie über Jahrhunderte ihren Aufschwung. Die Arbeiterschicht war dadurch sehr groß. Wahrscheinlich wurde auch gute Lokalpolitik gemacht.

Die Lage von St. Aegyd, von Bergen umgeben, schätzt Bürgermeister Karl Oysmüller sehr. Foto: Gemeinde St. Aegyd, Walter Halbwax

Apropos Betriebe: Die Firmen Roth Technik und Teufelberger sind zwei für die Gemeinde sehr wichtige Unternehmen. Sie bieten Arbeitsplätze und bringen Kommunalsteuern. Wie sieht es sonst um Jobs vor der „Haustüre“ aus?

Oysmüller: Es gibt viele Kleinbetriebe in diversen Bereichen. Sie sind für mich „Nahversorger“ und auch von großer Bedeutung. Es wäre wichtig, die Vorschriften nicht noch zu erhöhen, sondern Selbstständigkeit etwas zu erleichtern. Ein Ort braucht vielfältige Kleinbetriebe.

St. Aegyd ist von der Bergwelt relativ eingekesselt. Gibt es überhaupt noch verfügbare Flächen?Oysmüller: Nur sehr wenige. Privates Bauland würde es geben. Es ist meiner Meinung nach aber wichtig, alle bestehenden Häuser möglichst zu erhalten und etwaige Sanierungen besser zu fördern, um neue Versiegelungen zu vermeiden.

Ist St. Aegyd eine Abwanderungsgemeinde?

Oysmüller: Ja. Die Abwanderung ist auch bei uns ein Problem. Die Familien werden immer kleiner. Wir können den Ort nur mit dementsprechender Infrastruktur möglichst lebenswert erhalten und hoffen, dass dadurch das Landleben wieder attraktiver wird.

Sie sind seit 2018 Bürgermeister. Was waren für Sie die bislang herausforderndsten Ereignisse?

Oysmüller: Die größte Herausforderung ist, mit den vorhandenen Mitteln gemeinsam mit dem Gemeinderat, für die Gemeinde die richtigen Entscheidungen zu treffen, um den Ort lebenswert zu erhalten.

Wie läuft die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Oysmüller: Gut. Es ist wichtig, anderem politischen Denken Raum zu geben. Das ist das Herz der Demokratie.

Warum ist gerade St. Aegyd eine Reise wert?

Oysmüller: St. Aegyd bietet mit Gippel, Hofalm, Göller und dem Traisenberg wunderschöne Wanderziele. Die unberührte Natur und unsere Ausflugsziele wie der „Weisse Zoo“, die „Herzerl Mitzi“, der „süße Bahnhof“ sowie die vielfältige Gastronomie – von der Jausenstation bis hin zum Haubenlokal „Blumentritt“ – locken Gäste an. Der Traisentalradweg sowie ein Etappenziel des Wiener Wallfahrerwegs sind für uns von großer Bedeutung. Das Loipenangebot im Nordischen Zentrum ist mittlerweile ein großer Anziehungspunkt geworden.