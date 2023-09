„Die Aufgaben verändern sich“

Bürgermeister Albert Pitterle, Ortsoberhaupt der zweiten Stadt im Bezirk, neben der Bezirkshauptstadt Lilienfeld. Im NÖN-Gespräch erzählt er, wie es gelingt, Hainfeld als „die“ Einkaufsstadt im Gölsental zu positionieren.

NÖN: Der Stadt Hainfeld gelingt es, seit Jahrzehnten sich als ,die' Einkaufsstadt im Bezirk zu positionieren, während andere Orte vom Aussterben der Ortskerne betroffen sind. Was macht Hainfeld anders?

Albert Pitterle: Hainfeld ist, nicht zuletzt auch aufgrund seiner Lage, die zentrale Stadt im Gölsental. Es gelingt uns, aufgrund unseres guten Branchenmix, wichtiger ,Nahversorger' für die Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Gegend zu sein.

Wie sieht es um leere Geschäftsflächen im Ort aus?

Pitterle: Es gibt einige kleinere freie Geschäftsflächen. Es ist aber immer ein Kommen und Gehen. Die Leerflächenförderung wurde letztes Jahr um 50 Prozent erhöht und wird sehr gut angenommen. Es gibt immer wieder Neueröffnungen von Betrieben.

Sie sprechen einen guten Branchen-Mix an. Fehlt etwas?

Pitterle: Für den täglichen Bedarf fehlt fast nichts. In der Gesundheitsversorgung wollen wir uns weiter engagieren. Auch der Ausflugstourismus gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Sollte man mitunter den Stadtmarketingverein nicht wieder mehr „beleben“?

Pitterle: Die Zusammenarbeit mit dem Verein „WIR Hainfelder“ ist sehr gut. Gemeindemitarbeiter und auch viele Gemeindemandatare sind dort stark vertreten. Die Stadtgemeinde finanziert sehr viel. Es gibt einige engagierte Unternehmen, ich würde mir aber noch mehr aktive Unternehmer im Verein wünschen. Große Stadtfeste werden nicht mehr organisiert. Es werden dafür mehrere Veranstaltungen über das Jahr abgehalten.

Der Wochenmarkt ist seit vielen Jahren ein fixes Angebot zur wöchentlichen Ortskernbelebung. Aber lohnt er sich überhaupt im Gesamten für die einzelnen Aussteller? Die Konkurrenz der örtlichen Supermärkte ist doch sehr groß.

Pitterle: Der Wochenmarkt feiert seinen 20. Geburtstag. Er ist kein Ersatz für Supermärkte, aber ein beliebter Treffpunkt. Einige Standbetreiber sind schon seit Anfang dabei und sind mit den Umsätzen zufrieden. Zurzeit wird ein Gemüsehändler gesucht.

Apropos Supermärkte: Hofer, Billa, Penny, Spar, ADEG. Braucht es wirklich so viele Supermarktketten auf so kleinem Gebiet in Hainfeld?

Pitterle: Die Ketten haben alle Marktstudien, die Hainfeld ein Einzugsgebiet von 20.000 Einwohnern bescheinigen. ADEG Reithofer bietet zusätzlich das Bistro und Partyservice an. Sein Weinangebot und die Feinkost sind überregional bekannt und geschätzt. Der Stadtgreissler Hainfeld ist Nahversorger im Zentrum mit Gastrobetrieb.

Wie steht es um den Wohnbau?

Pitterle: Es werden gerade 27 weitere Wohnungen am Nelkenweg gebaut. Am Gartenweg sind weitere 28 Wohnungen für betreubares Wohnen geplant. In der Traisnerstraße sind Reihenhäuser vorgesehen. In der neuen Siedlung beim Bahnhof sind von den 21 Parzellen fast alle verkauft. Die Widmung neuer Parzellen neigt sich aufgrund fehlender geeigneter Flächen aber dem Ende zu.

Hainfeld: Wiege der Sozialdemokratie seit dem Einigungsparteitag. Spätestens seit dem „Wahlauszählungsdesaster“ und auch durch die Umfrage wurde es für die SPÖ nicht gerade einfacher. Wird es auch, bedingt durch die „Bundesprobleme“, für die rote Stadt Hainfeld, schwerer, ihr „rotes Standing“ zu halten?

Pitterle: Die sozialdemokratische Stadtorganisation ist sehr gut aufgestellt. Die Gemeinderatsfraktion besteht aus allen Altersgruppen – über 20 bis unter 70 Jahre – Frauen wie Männern. Wir machen sozialdemokratische Politik für die Menschen in Hainfeld und empfangen keinerlei parteipolitische Weisungen.

In letzter Zeit wurden Stimmen „um den Autobahnbau“ – Güterwegebau – auf den Ausflugsbergen rund um die Stadt laut. Was sagen Sie dazu?

Pitterle: Seit Jahrzehnten besteht die Notwendigkeit einer Forststraße zur Waldpflege auf den Kirchenberg. Ursprünglich vom Liasenböndl zur Kirchenberghütte. Der Kirchenbergschlag müsste zwei Mal gequert werden und die markierten Wanderwege wären teilweise zur Forststraße ausgebaut worden. Dieser Plan wurde verworfen. Nachdem das Gut Lands-thal die Waldflächen am „Sandnerweg“ erworben hatte, entstand ein neuer Plan. Um die Natur zu schonen, sollte nicht jeder Waldbesitzer eine eigene Forststraße bauen, sondern nur eine, die gemeinsam benützt wird. Mit Förderung des Landes und durch die Stadtgemeinde Hainfeld ist nun eine Forststraße entstanden, die auch von Mountenbikern befahren werden kann. Im kommenden Frühjahr werden Stellen, die sich nicht natürlich begrünen, besamt.

Der fehlende ÖBB-Halbstundentakt nach Hainfeld – ein vielfach geäußerter Wunsch. Sie sind ÖBBler. Warum glauben Sie, verzögert sich das so sehr bis zur Elektrifizierung?

Pitterle: Seit Jahren wird der 30- Minuten-Takt versprochen und immer wieder verzögert. Er muss endlich umgesetzt werden. Eine Kreuzungsmöglichkeit in St. Veit – sowie in Lilienfeld – wäre optimal. Der Grund des ehemaligen Bahnhofes in St. Veit besteht und die Züge müssen sowieso in St. Veit für Passagiere anhalten.

Die Flüchtlingsunterkunft Klammgruberhof sorgte früher für Aufsehen wegen einiger unliebsamer Vorfälle. Dann wurde sie geschlossen, seit einiger Zeit finden Asylwerber hier wieder Unterkunft. Probleme scheint es nicht zu geben. Worauf führen Sie das zurück?

Pitterle: Der Klammgruberhof wird gut geführt. Es gibt einen Betreuer als Ansprechpartner. Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind auch sehr um ein gutes Zusammenleben bemüht.

Sie sind – seit Ende Oktober 1997 – einer der längst dienenden Bürgermeister im Bezirk. Wird diese Aufgabe anspruchsvoller?

Pitterle: Die Aufgaben und Ansprüche verändern sich, wie sich auch das Leben verändert.

Worauf sind Sie stolz?

Pitterle: Für die Entwicklung der Stadt war der Bau des Ärzte- und Gemeindezentrums von großer Bedeutung. Aber auch alle anderen öffentlichen Gebäude wurden saniert. Das Zukunftsprojekt ist der Bau des zusätzlichen Kindergartens beim Sportzentrum.

Wo findet der Bürgermeister Entspannung?

Pitterle: Beim Reisen mit meiner Gattin und bei Wanderungen rund um Hainfeld.