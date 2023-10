„In Kaumberg findet das Leben statt“

Die einzige Gemeinde des Bezirks, die schon im Triestingtal liegt, der Ort, wo die Triesting entspringt. Ihr steht Bürgermeister Michael Wurmetzberger vor. Im NÖN-Gespräch geht er auf die Besonderheiten Kaumbergs ein.

NÖN: Kaumberg liegt hinter dem Gerichtsberg, an der Grenze zum Bezirk Baden. Fühlen sich nicht viele Bürger schon eher Baden nahe?

Michael Wurmetzberger: Nein. Wir fühlen uns als Lilienfelder, auch wenn wir eine „Auspendlergemeinde“ sind, wo viele in Wien arbeiten. Wir gehen sehr gerne in Hainfeld aufgrund seiner Geschäftsvielfalt einkaufen. Wir nutzen Synergien, wo sie Sinn machen. Wir sind bei der Leaderregion Triestingtal, haben eine gemeinsame Kläranlage mit Altenmarkt, ich bin Gemeindebundobmann im Bezirk Lilienfeld. Wir grenzen aber auch mit Brand-Laaben an den Bezirk St. Pölten-Land. Wir sollten uns einfach als Region sehen, wo man zusammenarbeitet für die hier lebenden Menschen.

Wie könnte man den Ortskern der Gemeinde beleben?

Wurmetzberger: Wir haben ja mit dem Kirchenwirt, dem Renzenhof, dem Café „Maria Theresia“ und der Würstelbude im Ort mehrere Gastroangebote. Ein weiteres Angebot ist natürlich zu begrüßen. Ob es dann auch angenommen wird, muss man sich anschauen. Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Was meines Erachtens fehlt, ist ein Bauernladen mit Produkten aus der Region.

Kann Kaumberg vom Radweg-Projekt profitieren?

Wurmetzberger: Enorm sogar, denn Radfahren, vor allem mit E-Bikes, boomt. Durch die Nutzung der alten Bahntrasse über den Gerichtsberg mit Einbindung des Tunnels in den neuen Radwegverlauf wird diese Strecke immens attraktiviert. Sie ist dann nicht mehr so steil wie der bestehende Weg über den Sonnenhang nach Ramsau. Außerdem bietet das Fahren durch den aufgelassenen Tunnel sicher einen besonderen Reiz. Ich bin überzeugt, viele werden am neuen Radweg die Freude am Radfahren neu entdecken.

Wie steht es um die öffentliche Anbindung nach Kaumberg?

Wurmetzberger: Ich finde es, ungeachtet der laufenden Radwegpläne, schon ein wenig schade, dass es keine Bahnverbindung mehr über den Gerichtsberg gibt. Wir haben aber durch den Verkehrsverbund Ostregion eine stündliche Busverbindung in den Bezirk Lilienfeld. Dazwischen gibt es auch noch immer unser Anrufsammeltaxi „Trixie“, das von der Firma Seewald betrieben wird.

Die Araburg – Wahrzeichen Kaumbergs: Welche Bedeutung hat sie für den Ort und die Region?

Wurmetzberger: Sie ist einfach für unseren Ort unverzichtbar und ein touristisches Leitprojekt mit rund 5.000 Besuchern im Jahr. Die Burgbelebungen, die Aufführungen der Burgschauspieler und natürlich das Georgsfest sind Publikumsmagnet. Die Burg ist, nicht zuletzt durch unser Lokal und die ausgebaute Terrasse, beliebt für private Feste, von der Hochzeit bis zur Geburtstagsfeier. Auch für mich persönlich hat sie eine große Bedeutung. Ich komme gerne mit dem Fahrrad her. Die Burg ist einfach ein Wohlfühlort mit besonderem Ambiente.

Das Bildungs- und Veranstaltungszentrum – neues Schmuckstück der Gemeinde. Welche Bedeutung hat es für den Ort und was waren die größten Herausforderungen bei der Umsetzung?

Wurmetzberger: Es ist ein Treffpunkt für alle Generationen, vom Kindergartenkind, über den Schüler, zum Erwachsenen, der hier Sport betreibt oder musiziert bis hin zum Senior, der sich hier mit anderen unterhalten möchte. Hier findet das Leben statt. Herausfordernd war die Umsetzung bei laufendem Volksschul- und Kindergartenbetrieb. Aber es ist uns gelungen.

Drei Fraktionen im Gemeinderat, darunter ein FP-Nationalratsabgeordneter und jetzt auch der VP-NÖ-Sprecher. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Wurmetzberger: Aktuell sehr gut. Alle unsere Beschlüsse werden von den drei Fraktionen, ÖVP, SPÖ und FPÖ, fast immer einstimmig beschlossen. Es ist natürlich immer gut, wenn Leute im Bund und im Land tätig sind. Davon kann die Gemeinde schon alleine profilieren, dass sie über etwaige Neuerungen am aktuellen Stand ist. Man sollte auch hier einfach Synergien für die Region bestmöglich nutzen.

Sie waren 2017 mit „Dienstantritt“ der jüngste Bürgermeister des Landes: War dies aus heutiger Sicht, ein guter Entscheid, sich so „früh“ dieser Aufgabe zu stellen?

Wurmetzberger: Ich glaube, dass es nicht einfacher oder auch schwieriger gewesen wäre, wenn ich schon 40 Jahre alt gewesen wäre. Natürlich wächst man täglich mit der Aufgabe. Ich weiß jetzt viel mehr über sämtlich Bauabläufe oder dergleichen. Wichtig ist nicht das Alter, sondern, dass man die Aufgabe mit Leidenschaft macht. Ich finde, es war ein guter Entscheid, mit 26 Jahren Bürgermeister zu werden.

Was macht ein junger Bürgermeister als Ausgleich zum stressigen Alltag?

Wurmetzberger: Ich habe eine kleine Tochter. Also die Zeit, wenn immer es möglich ist, mit der Familie verbringen, aber auch mit Freunden, Radfahren und Reisen. Das ist mein Ausgleich.