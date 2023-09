Bürgermeister Leeb: „Jeder kann sich im Ort aktiv einbringen“

1.882 Hauptwohnsitzer und 530 Nebenwohnsitzer hat aktuell die Marktgemeinde Türnitz. Diese ist auch beliebtes Ausflugsziel, nicht zuletzt aufgrund der Sommerrodelbahn Eibl-Jet. Was Türnitz so besonders macht, aber auch mit welchen Herausforderungen es konfrontiert ist, schildert Bürgermeister Christian Leeb im NÖN-Interview.

NÖN: Wie treten Sie dem Wirtesterben im Ortszentrum entgegen?

Christian Leeb: Die Marktgemeinde Türnitz ist stets bemüht Gasthäuser, Restaurants und Lokale zu gewinnen. Leider ist es nicht wirklich einfach, da sich das Interesse von möglichen Betreibern sehr in Grenzen hält. Auch Mitarbeiter für die Gastronomie sind kaum zu finden. Was ich von unseren derzeitigen Betreibern vernehme, gibt es Stoßzeiten mit überdurchschnittlichem Gästeandrang, was sie personell und platzmäßig an die Grenzen führt. Andererseits ist in der übrigen Zeit kaum etwas los, um eine Wirtschaftlichkeit darzustellen. Viele der „Jammerer“ sieht man kaum in den Lokalen, geschweige bei anderen Veranstaltungen.

Was trägt noch zur Ortskernbelebung bei?

Leeb: Die Gemeinde veranstaltet mit der Trachtenkapelle Türnitz Platzkonzerte. Diesen Sommer hatten wir das Sommerfest, ein Sommerkino im Ortskern mit über 200 Besuchern, den Blühwiesen-Sonntag, den Dirndl-gwandsonntag und erst vor wenigen Tagen das Mobilitätsfest. Es werden viele weitere Veranstaltungen seitens der Gemeinde folgen.

Die Falkenschlucht, ein beliebtes Wanderziel, das auch Bürgermeister Christian Leeb in seiner Freizeit gerne besucht. Foto: Gemeinde Türnitz, Picasa

Welche Maßnahmen werden für sanften Tourismus gesetzt?

Leeb: Wesentliche Maßnahmen sind die Kooperationen mit den Berghüttenbetreibern in unseren Türnitzer Alpen. Die Marktgemeinde hat mit Vizebürgermeister Andreas Schubert und Ernst Leitner einen Wanderführer mit zahlreichen Touren rund um Türnitz gestaltet. Diese werden sehr gut angenommen. Die Marktgemeinde betreibt das Naturschwimmbad, den Eibl-Jet sowie den Bummelzug in die Falkenschlucht. In Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturverein und Freiwilligen wird die Falkenschluchthütte belebt. Dieses Jahr wurden rund 30.000 Euro in die Falkenschluchtsanierung investiert. Europas schönster Bahnradweg wird von der Gemeinde erhalten und beworben. Eine Mountainbike-Strecke wurde heuer ebenfalls in die Falkenschlucht beschildert. Es beteiligte sich auch die Gemeinde am Wegebau zum Türnitzer Höger mit 14.000 Euro, damit die Hüttenversorgung mit dem Auto gesichert ist. Alleine die Promenadenwege haben eine Gesamtlänge zum Bewandern von 32 Kilometern, die von Vereinen gepflegt werden.

Werden auf Kosten der Flusslandschaften nun mehr Wasserkraftwerke gebaut?

Leeb: Der Strom kommt nicht aus der Steckdose und die Milch nicht aus dem Supermarkt. Zwei moderne Wörter sind „Energieautarkie“ und „grüne Energie“, dem sich die Marktgemeinde Türnitz unseren Nachkommen verpflichtet fühlt. Ja, wir haben in den letzten zwei Jahren zwei Kleinwasserkraftwerke an der Türnitzer Traisen gebaut und beliefern unter anderem unsere Energiegemeinschaft mit nachhaltigem Strom, wo wiederum alle Türnitzer und auch Bewohner angrenzender Gemeinden davon profitieren können. Wir werden natürlich weiterhin Möglichkeiten prüfen, um die Wasserkraft unserer Region zu nutzen. Flusslandschaften verändern sich permanent, unsere Anlagen sind mit ökologischen Begleitmaßnahmen belegt und auch behördlich bewilligt.

Wie kann man die Abwanderung im Ort verhindern?

Leeb: Um die Abwanderung zu stoppen, erfordert es eine funktionierende Infrastruktur, an der wir permanent arbeiten. Wir haben derzeit eine Kleinkindergruppe, Tagesmutter, drei Kindergartengruppen, eine Volksschule, eine höhere Schule, wobei es nur zwei im Bezirk Lilienfeld gibt – die HLW ist bei uns. Wir haben Blaulichtorganisationen direkt im Ort, 32 Vereine, betreubares Wohnen, drei Wohnhausanlagen und ein Pflege- und Betreuungszentrum.

Können Sie aktuelle Projekte dazu noch nennen?

Leeb: In Bau ist die Hauptwasserversorgung sowie der Kanalbau in der Traisenbachstraße und beim Sulzbach, der Glasfaserausbau in die Weidenau und in die Anthofsiedlung. Außerdem der Feuerwehrhauszubau in Lehenrotte, der Zubau einer Kinderbetreuungs-Tageseinrichtung, einer vierten Kindergartengruppe, der Brückenneubau bei der Schießstattbrücke und die Fortführung des Hochwasserschutzes, um nur einiges zu nennen. Viele dieser Maßnahmen, vor allem seit der Pandemie, bewegen Leute, bei uns zu bleiben oder zu uns zu ziehen.

Was sagen Sie Menschen in ihrer Gemeinde, die ihre Politik mit anderen Augen sehen?

Leeb: Wir leben in einer Demokratie und sind gewählte Mandatare und arbeiten für unsere Bevölkerung! Die Arbeit für unsere Gemeinde wird daher alle fünf Jahre bei der Gemeinderatswahl bewertet. Letztendlich liegt ein Erfolg bei allen gewählten Mandataren aller Couleurs.. Zum Thema „anderer Meinung“: Es gibt auch im Zusammenleben eine „Bringschuld“, damit meine ich, dass jeder die Möglichkeit hat, sich aktiv im Ort einzubringen. Die Zusammenarbeit mit unseren anderen Fraktionen finde ich persönlich vorbildhaft. Wir können unseren Nachwuchs für die Gemeindearbeit begeistern.

Ein Kartenspiel im schönen Ambiente des Naturschwimmbades Türnitz schätzt Christian Leeb. Foto: Gemeinde Türnitz, Picasa

Wie weit ist das geplante Siedlungsprojekt am Fuße des Eibls? Hier sollen ja vier Hektar Grünfläche versiegelt werden.

Leeb: Seit zwei Jahren arbeitet die Gemeinde – wie alle Gemeinden in Niederösterreich – an einem regionalen Entwicklungskonzept für die Raumplanung. Das bedeutet, dass jede Gemeinde für die nächsten 15 bis 20 Jahre ein Konzept erstellt, welche Bebauung wo in Frage kommen könnte. Ob es sich um Siedlungsbau, Gewerbe oder Landwirtschaft handelt oder wo es aus verschieden Gründen nicht in Frage kommt, wird in einem Plan festgehalten. Hintergrund ist, dass kein Wildwuchs entsteht und bestehende Infrastruktur wie Wasser und Kanal genützt werden und nicht neu gebaut werden muss. Aber Bevölkerungszuwachs bedarf auch Wohn- und Siedlungsraum!

Wird genug für die Jugend im Ort getan?

Leeb: Mit Silvia Panzenböck haben wir eine vorbildliche Jugend-Gemeinderätin. Sie und ihr Kinderteam begleiten unsere Kinder schon von klein auf. Beginnend mit dem Babyfest, der Kinderspielgruppe, den Ferienspielen, dem Kinderbasteln, dem Kinderbacken bis hin zur Jungbürgerfeier. Es gibt auch ein jährliches Spiel- und Sportfest vom SVT. Wir haben drei Kindergartengruppen, eine davon im Pflege- und Betreuungszentrum, eine Nachmittagsbetreuung mit Verpflegung aus dem PBZ. Im nächsten Jahr soll noch eine weitere Kindergartengruppe und eine Kinderbetreuungsgruppe eröffnet werden.

Wie lange bleiben Sie noch Bürgermeister?

Leeb: 2025 werde ich wieder kandidieren. Wie lange ich das Amt darüber hinaus ausüben werde, liegt an meinen privaten und gesundheitlichen Umständen.

Wo finden Sie Ausgleich zu Beruf und Bürgermeisterdasein?

Leeb: Ich habe in letzter Zeit mein Leben ein wenig umgestellt, was mir persönlich sehr gut tut. Zudem finde ich bei der Jagd Ausgleich. Kochen ist auch meine große Leidenschaft.