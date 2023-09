Ferdinand Lerchbaumer: „Mache Politik für Hohenberg“

1.427 Hauptwohnsitze und 474 Nebenwohnsitze hat aktuell die Gemeinde Hohenberg. Früher bekannt als Kreativdorf mit einer belebten Gastronomie. Heute präsentiert sich der Ort als ruhige Gemeinde, die dennoch aufgrund einiger starker Betriebe vielen Menschen in der Region einen Arbeitsplatz bietet. Seit heuer ist Ferdinand Lerchbaumer hier Bürgermeister. Im NÖN-Gespräch erzählt er, was Hohenberg so lebenswert macht.

NÖN: Einst gab es hier etliche Wirtshäuser, wenn man heute durch den Ort fährt, sind die meisten geschlossen. Worauf führen Sie das zurück?

Ferdinand Lerchbaumer: Viele Gasthäuser wurden als Familienbetrieb geführt und es fand sich hier leider kein Nachfolger mehr. Mit dem Gasthaus zur Post haben wir aber noch ein traditionelles Gasthaus und darüber bin ich sehr froh. Weiters haben wir ab Oktober wieder ein Kaffeehaus. Es gibt unter anderem auch noch das „Gurmann´s“, die Pizzeria, Gitti´s Würstelranch, die Gschwendt-hütte, im Sommer das Badbuffet, das Hotel Ruinenblick und die Pension – Gasthof Kirchsteiger.

Für den Gasthof „Zwei Linden“ konnte noch kein Nachfolger gefunden werden. Die Gemeinde verfügt aber über den Veranstaltungssaal. Wie sieht es hier um die Zukunft des Objekts aus?

Lerchbaumer: Die Gemeinde hat seit 2022 den Saal samt Stüberl gemietet. Voriges Jahr hatten wir im Saal über 40 Veranstaltungen. Heuer gab es dort auch schon Theateraufführungen, private Geburtstagsfeiern, das Dirndlkränzchen, den Kindermaskenball, Vereinsveranstaltungen, Blutspendeaktionen und vieles mehr. Mit der Anmietung des Saals wollten wir nach dem Wirtshaussterben das gesellschaftliche Leben in Hohenberg wieder ankurbeln. Das ist uns auch gelungen.

Hohenberg vermarktete sich einst als Kreativdorf. Besteht noch Chance, dass die Gemeinde wieder diesen Schwerpunkt setzt?

Lerchbaumer: Die Aktivitäten des Kreativdorfes nahmen leider mit der Zeit ab, auch der Verein „Kulturbassena“ löste sich auf. Dadurch fanden keine Veranstaltungen im Rahmen des Kreativdorfes statt. Jetzt haben wir im Gebäude in der ehemaligen Kreativschule einem Hohenberger Verein mit kreativen jungen Leuten einen Raum zur Verfügung gestellt, wo sie Bilder und Kunstwerke malen. Bis vor Kurzem gab es hier einen kleinen Proberaum für eine Band. Die ehemalige Wohnung in der Kreativschule wird zukünftig als Gemeindearchiv genutzt.

Ist Hohenberg eine Abwanderungsgemeinde?

Lerchbaumer: Ich sehe uns nicht als Abwanderungsgemeinde. Hohenberg ist eine Gemeinde mit einem hohen Anteil an älteren Personen und leider mit wenigen Geburten. Mit der geplanten Tagesbetreuungseinrichtung und den Bauparzellen „Am Schanzel“ wollen wir ein Angebot setzen, um den Zuzug zu fördern.

Hohenberg hat zwar ein durchaus aktives Vereinsleben, einen Jugendtreffpunkt wie einen Clubraum oder auch ein Jugendlokal gibt es nicht. Wird genug für die Jugend im Ort geboten?

Lerchbaumer: Unsere Vereine leisten eine gute Jugendarbeit und dadurch ist die Jugend im Vereins- und Ortsleben sehr gut integriert. Dennoch wollten wir das Stüberl im Gasthaus „Zwei Linden“ für die Bevölkerung als Treffpunkt öffnen, wo man am Wochenende eine Kleinigkeit essen oder trinken kann. Leider fand sich hierbei noch kein Ortsansässiger, der uns hier gewerberechtlich aushelfen konnte. Aber wir sind weiterhin auf der Suche.

Hohenberg hat mit Isoplus ein starkes internationales Unternehmen auf Gemeindegebiet. Wie steht es sonst um die Wirtschaft in der Gemeinde?

Lerchbaumer: Für uns ist Isoplus genau wie alle anderen ortsansässigen Unternehmen ein wichtiger Bestandteil unseres Ortes. Sie schaffen Arbeitsplätze und stärken durch die Kommunalsteuer die Finanzkraft der Gemeinde. Bei Isoplus und anderen Betrieben werden nach meinem Wissen nach laufend Arbeitskräfte gesucht, auch wir suchen für unsere Tagesbetreuungseinrichtung Personal.

Hohenberg hat aufgrund seiner topographischen Lage kaum Flächen. Gibt es noch Raum für Betriebsansiedlungen oder Bauparzellen?

Lerchbaumer: Wir sind natürlich bestrebt, dass sich Betriebe ansiedeln oder erweitern, dazu gab es auch schon mehrere Gespräche. Des Weiteren haben wir vier Reihenhäuser „Am Schanzel“ geplant, dazu gab es schon Baupläne. Im November wurden wir zum Gestaltungsbeirat des Landes geladen, auch dieser gab sein Okay. Leider wurden die Förderungen für den Gemeinnützigen Wohnbau ausgesetzt, was für uns einen Stopp zur Ursache hatte – seitdem steht das Projekt. Sollten in der nächsten Zeit keine neuen Richtlinien von der Landesregierung beschlossen werden, ist angedacht, die dafür verplanten Grundstücke als Bauparzellen für Einfamilienhäuser zu verwenden. Wir haben noch zwei leere Bauparzellen, dann gibt es noch private Bauparzellen. Eine Anfrage unsererseits gab es schon, leider war der Kaufpreis viel zu hoch. Die Gemeinde verwaltet übrigens 62 Gemeindewohnungen, was für einen kleinen Ort wie Hohenberg auch nicht wenig ist.

Der Hinterbergteich: Ein beliebtes Ausflugsziel, wo auch Ortschef Ferdinand Lerchbaumer Erholung findet. Foto: privat

War es schwierig, als ursprünglicher Türnitzer in Hohenberger als Gemeindechef akzeptiert zu werden?

Lerchbaumer: Ich war nach meinem Zuzug nach Hohenberg in einigen Vereinen sehr aktiv unterwegs und wurde in der Gesellschaft gut aufgenommen. Dort, wo ich wohne, gebe ich auch der Gesellschaft meinen Beitrag zurück. Das ist für mich wichtig. Bis vor Kurzem war ich noch Fußballtrainer, von der U8 bis zur U12 der Nachwuchsspielgemeinschaft Hohenberg/St.Aegyd. Aufgrund des relativ großen Zeitaufwandes als Bürgermeister habe ich all meine Vereinstätigkeiten ruhend gestellt. Ab und zu komme ich aber noch zum Fußball-Training oder zum Match, um mir einen kleinen Ausgleich vom Alltag zu gönnen.

Sie waren früher FPÖ-Mitglied, jetzt sind Sie SPÖ-Bürgermeister. Werden Sie manchmal darauf angesprochen?

Lerchbaumer: Jetzt nicht mehr. Wer mich kennt, weiß, dass ich Politik für unsere Bürger und für unser Hohenberg mache. Darauf lege ich Wert, egal welcher Partei, denn als Bürgermeister ist man für alle da. Ich binde auch die Opposition oder andere Fraktionen in das Gemeindegeschehen mit ein.

Polizist und Gemeindechef: Kann man Synergien nutzen? Oder bringt das mitunter auch manchmal Spannungsfelder?

Lerchbaumer: Ja, da kann man sehr gut Synergien nutzen, denn als Kriminalpräventionsbeamter kennt man mich bereits von diversen Vorträgen. Wir leben in einem kleinen Ort, da kennt ein jeder den anderen. Zu sagen, jetzt bin ich Polizist, jetzt Bürgermeister oder jetzt die Privatperson geht nicht. „Du, weil ich dich gerade sehe, ich habe ein Problem“ lautet meistens die Frage, wenn sie mich im Bürgermeisterbüro antreffen oder beim Einkaufen sehen. Es rufen auch einige am Gemeindeamt an, wenn sie mich als Polizist benötigen. Ich habe damit kein Problem und ich gehe auch jeder Frage nach. Ansonsten muss die Polizei aufgesucht werden oder der Notruf 133 gewählt werden.

Wo findet der Hohenberger Bürgermeister Ausgleich zum Alltag?

Lerchbaumer: Im Urlaub mit meiner Familie – Handy ausschalten und die Zeit mit ihnen verbringen. Da kann ich mich erholen und Kraft tanken.