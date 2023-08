Traisens Ortschef Thumpser im Interview: „Die Wehmut wird noch kommen“

Die Marktgemeinde Traisen. Neben Hainfeld „rote Hochburg“ seit Jahrzehnten. Arbeitergemeinde, geprägt durch starke metallverarbeitende Betriebe wie Voestalpine und Georg Fischer Fittings, aber auch aufgrund seines Einkaufszentrums am Schnittpunkt Kreisverkehr B18/B20 wichtiger Nahversorger für Bürger aus der ganzen Region. Im NÖN-Bürgermeistergespräch berichtet Ortschef Herbert Thumpser, über die aktuellen Herausforderungen in seiner Heimatgemeinde und warum er noch heuer sein Amt niederlegt

NÖN: Traisen bietet einen relativ guten Branchenmix, nicht zuletzt durch das Einkaufsareal beim Kreisverkehr. Was fehlt ihres Erachtens?

Herbert Thumpser: Ich glaube, dass wir relativ gute Einkaufsmöglichkeiten bieten – und das in einem Umfeld, das vom Internet beherrscht wird und wodurch sich das Einkaufsverhalten dramatisch verändert hat. Trotzdem ist es gelungen, einen halbwegs guten Mix an Branchen zu bieten. Wir haben die Post erhalten und neue Geschäfte wie das Reisebüro Rieder bekommen. Wir haben vor rund 20 Jahren darauf gesetzt, dass wir Fachärzte nach Traisen holen, um damit auch die örtliche Geschäftswelt zu unterstützen. Diese Umwegrentabilität hat sich durchaus bezahlt gemacht.

Apropos Geschäftswelt: Die Firma Forstinger hat ihren Rückzug angekündigt. Ein großer Verlust für den Ort?

Thumpser: Jeder verlorene Arbeitsplatz in der Gemeinde ist ein Verlust. So auch bei der Firma Forstinger. Anfragen bezüglich leerer Geschäfte leiten wir immer an die Vermieter weiter.

Wie sieht es mit Wohnprojekten im Ort aus?

Thumpser: Aufgrund der kleinen Gemeindefläche waren und sind wir sehr sparsam mit dem Wohnbau, obwohl die Nachfrage groß ist. Der Wohnbau mit der Neunkirchner Genossenschaft entwickelt sich sehr gut.

Flächenfraß – ein aktuelles Thema, das Traisen betrifft?

Thumpser: Da die Flächen in Traisen sehr rar sind, gehen wir sehr sparsam damit um. Viele unserer Flächen haben wir nach dem Hochwasser 1997 als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen und damit jeder Versiegelung einen Riegel vorgeschoben. Trotzdem wird es, wenn notwendig, die eine oder andere Siedlungserweiterung geben müssen.

Immer wieder - es zeigen auch Gerichtsverhandlungen- kommt es in Traisen leider zu Vorfällen mit Drogendelikten, auch im Siedlungsbereich. Will die Gemeinde das örtliche Streetwork wieder mehr forcieren?

Thumpser: Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir mit den örtlichen Streetworkern zusammen und bieten so Jugendlichen eine Anlaufstelle an. Die Streetworker sind sehr gut integriert und arbeiten hervorragend. Vandalismus kommt seither bei uns fast nicht mehr vor. Wir waren damals Vorreiter und sind dies, wie in vielen anderen Bereichen, noch heute. Die Arbeit mit Jugendlichen hat in den letzten Jahrzehnten eine ganz neue, andere Bedeutung bekommen. Wir haben stets versucht, unseren Teil dazu beizutragen.

Das Volksheim. Seit Ende der Corona-Zeit gibt es hier wieder eine Reihe an Veranstaltungen, meist kultureller Art, dazwischen steht der Saal oft ungenutzt. Wie könnte man diesen mehr beleben?

Thumpser: Das Volksheim entwickelt sich sehr gut. Es wird vermietet und immer mehr in Anspruch genommen. Ob Schulen oder Vereine, es wird genutzt und ist das Veranstaltungszentrum der Region. Nach der langen Pause durch Corona wird es sicherlich künftig eine Belebung geben.

Hautärztin Gertraud Fumicz ändert ihre Ordination auf Wahlpraxis. Das ist nicht für jeden finanzierbar. Zahnärztin Dr. Rizzi ist in Pension. Die Traisner Apotheke hat nachmittags ihre Öffnungszeiten eingeschränkt, Bürger können aber in die Partnerapotheke nach Lilienfeld fahren. Wie sieht es um die medizinische Versorgung im Ort aus?

Thumpser: Mit drei Allgemeinmedizinern und vielen Fachärzten sind wir gut aufgestellt. Trotzdem – die Misere der Gesundheitsversorgung geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Dies sieht man an der Problematik „Kassenärztin für Hautkrankheiten“ am besten. Frau Dr. Fumicz war bisher im gesamten Mostviertel bis nach Baden die einzige Kassenärztin in diesem Bereich – dafür ist ihr mehr als zu danken. Es war ihr in den letzten Jahren nicht möglich, eine Nachfolge zu bekommen. Da krankt das System schon gewaltig! Und dass sich viele Leute Wahlärzte nicht – oder nicht mehr – leisten können, liegt bei den Teuerungen auf der Hand. Aber das ist neben der gesundheitspolitischen auch eine sozialpolitische Frage.

Sie haben Ihren Rückzug angekündigt. Im letzten Jahr sieht man vermehrt Ihre Vizebürgermeisterin als Vertretung der Gemeindespitze. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Thumpser: Nach 28 Jahren in der Gemeindepolitik durfte ich natürlich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat sehr viel bewegen. Jetzt ist es Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen. Wir haben viel erreicht.

Auf welche Projekte sind Sie dabei besonders stolz?

Thumpser: Das beginnt beim Einkaufsbus und reicht bis zu „Essen auf Rädern“. Dank Freiwilliger funktionieren diese Dienste hervorragend. Ein neuer Kindergarten und die komplette Neugestaltung des Ortskerns mit Bürgerbeteiligung sind nur einige Höhepunkte. Letzteres hat zur Belebung der Geschäftswelt beigetragen. Der Hauptpreis des Landes Niederösterreich für die Neugestaltung unseres Rathausplatzes war damals sicherlich eine kleine Sensation.

Das heißt also Traisen wird auch weiterhin dem Begriff der Sozialgemeinde gerecht?

Thumpser: Auf jeden Fall. Das „Betreubare Wohnen“ war ein Meilenstein und viele Aktionen haben Traisen etwas lebenswerter gemacht. Die Investitionen in Wasserver- und Abwasserentsorgung waren schon herausfordernd, auch mit den Umleitungen im Ortskern. Es hat sich aber gelohnt. Dass wir nun den Tennis- und den Fussballplatz runderneuern konnten, war eine schöne Erfahrung. Und wir sind eine Sozialgemeinde geblieben. Hervorzuheben ist auch, dass es bei uns noch immer eine Grundausstattung an Unterrichtsmaterialen zu Schulbeginn gibt. Dies über all die Jahrzehnte. Dadurch haben sich viele Traisner Familien viel Geld erspart.

Welche Zeit war für Sie besonders schwer?

Thumpser: Die Hochwasserkatastrophe 1997 und der Wohnhausbrand am Taurerweg 2021 waren herausfordernde Zeiten. Dennoch: Ich durfte dieses Amt all die Jahre gemeinsam mit den Gemeinderatskollegen und meinen Mitarbeitern am Gemeindeamt ausüben und möchte keine Sekunde missen.

Das heißt: Sie verspüren Wehmut?

Thumpser: Wehmut wird noch kommen. Am 12. Oktober 2023 werde ich offiziell die „Schlüssel übergeben“. Ich bin mir sicher, dass das neue Team die Geschäfte zur Zufriedenheit vieler Teile der Bevölkerung erfolgreich fortsetzen wird. Natürlich wünsche ich meiner vorgesehenen Nachfolgerin, Monika Feichtinger, alles Gute.

Apropos Politik: Traisen ist seit jeher eine stark durch die Sozialdemokratie geprägte Gemeinde. Eine sozialistische Jugend wie früher gibt es aber nicht. Wie sieht es um die „rote“ Zukunft im Ort aus?

Thumpser: Dies ist ein Grund, warum ich mich guten Gewissens in die Pension verabschieden kann. Wir haben im Gemeinderat und darüber hinaus junge, engagierte Personen, die in der Gemeindepolitik in Zukunft eine Rolle spielen werden. Und dies freut mich.

Sie haben sich in den vergangenen Jahren zum erfolgreichen Motorsport-Autor entwickelt. Wie sieht es um aktuelle Projekte aus?

Thumpser: Für 2024 ist wieder eine Ausstellung zu Ehren unseres Weltmeisters Rupert Hollaus geplant. Nächstes Jahr feiern wir „70 Jahre Weltmeister“. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich sein Leben, seine Erfolge und seine Person.

Das heißt, Traisen bleibt auch weiterhin das Mekka für Freunde des historischen Motorradsports?

Thumpser: Mittlerweile kommen immer mehr Besucher nach Traisen, die sich auf die Spuren von Rupert Hollaus begeben. Erst kürzlich waren vier Motorradfahrer aus dem Burgenland in der Region, um von hier aus die Umgebung zu erkunden. Es gab Gespräche und eine Führung durch Traisen mit den Plätzen, die in Verbindung zu Rupert Hollaus stehen.

Darf man sich wieder auf ein neues Buch von Ihnen freuen?

Thumpser: Ja. Zurzeit arbeite ich am neunten Buch. Es wird der dritte Teil der „Legenden in Schräglage“. Mir fehlen noch zirka 30 Portraits heimischer Staatsmeister und erfolgreicher Motorradrennfahrer. Das Erscheinen des Buches ist für März 2024 geplant.

Wo liegt abseits der Politik und Gemeinde heute der private Schwerpunkt des Traisner Bürgermeisters?

Thumpser: Ganz klar auch hier auf der Historie des österreichischen Motorradsports sowie am Leben von Rupert Hollaus. Es tauchen noch immer neue Bilder und neue Unterlagen von ihm auf, die aufgearbeitet werden müssen. Ich konnte im Vorjahr ein Archiv von einem der besten österreichischen Motorsportfotografen – Gerhard Paumann – erwerben. Das gilt es, jetzt aufzuarbeiten. Im Archiv sind mehr als eine halbe Million Bilder. Ich bin sehr dankbar, dass meine Gattin Monika das Interesse teilt und wir gemeinsam zu vielen Veranstaltungen fahren. Dies wird der Schwerpunkt in der Pension sein, neben den Tätigkeiten rund ums Haus. Fad wird mir sicher nicht.