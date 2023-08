Thomas Teubenbacher: „Wir leben, wo andere Urlaub machen“

Mitterbach – direkt an der Grenze zur Steiermark gelegen, die Gemeinde teilt sich sogar den Erlaufsee mit dem Nachbarbundesland. Was seine Heimatgemeinde so besonders macht und wie es ist, im „Grenzgebiet“ Ortschef zu sein, schildert Thomas Teubenbacher im NÖN-Gespräch.

NÖN: Mitterbach liegt in Niederösterreich und in der Steiermark. Was hat das für Auswirkungen auf den Gemeindealltag?

Thomas Teubenbacher: Das ist Fluch und Segen gemeinsam. Die Erlauf ist der Grenzfluss. Wir haben niederösterreichische und steirische Adressen. Kinder mit steirischem Hauptwohnsitz, aber dazugehörigem Schulsprengel in Mitterbach besuchen unsere Volksschule, die höhere Schule aber zumeist in Mariazell. So können wir den Schulstandort Mitterbach erhalten. Lilienfeld wäre für den Besuch der höheren Schulen auch schon für die tägliche Anreise sehr weit. Viele auf der „steirischen Seite“ sind aber vollends im Mitterbacher Vereinsleben integriert. Davon profitieren wir auch.

Wo fühlen sich die Mitterbacher dann mehr zugehörig?

Teubenbacher: Ich denke, weder hier noch da. Wir leben mitten im Mariazellerland. Wir profitieren vom Kulturleben in Mariazell, beispielsweise vom Mariazeller Advent, genauso wie von den Angeboten im Bezirk Lilienfeld. Ein starker verbindender Partner sind auch die NÖ Bahnen mit der Mariazellerbahn und den touristischen Angeboten auf der Mitterbacher Gemeindealpe. Dass der touristisch nutzbare Teil des Erlaufsees mit Badezugang in der Steiermark liegt und bei uns die Seegründe in Privathand sind, ist historisch so gewachsen und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Aber man kann auch bei uns an der Straße entlang des Sees spazieren.

Was braucht es also noch für den Mitterbacher Tourismus?

Teubenbacher: Mit Blick auf die heurige Saison kann man sagen: Es ist noch Luft nach oben. In den Corona-Jahren mit eingeschränktem Flugverkehr war natürlich mehr los. Unser touristisches Top-Jahr war aber das Jahr 2015 mit der Landesausstellung „Ötscherreich“. Aktuell bewegen wir uns aber wie in den Jahren vor Corona. Der Ausflugstourismus ist bei uns natürlich im Sommer wie Winter stark wetterabhängig. Das sieht man dann sofort an den Gästezahlen, so wie Anfang August: Da hat uns der Regen einen Rückschlag gebracht. Im Moment sind wir ganz gut ausgebucht und auch hier muss man wieder die Niederösterreich Bahnen als starken Partner hervorheben. Von diesen profitieren wir immens, aber ebenso von den Angeboten im Naturpark Ötscher-Tormäuer.

Tourismus bringt Arbeitsplätze. Wie sieht es abseits des Tourismus um Jobs vor der Haustüre aus?

Teubenbacher: Auch hier sind die NÖ Bahnen mit den Bergbahnen auf der Mitterbacher Gemeindealpe der größte Arbeitgeber. Wir sind aber auch noch in der glücklichen Lage, eine gute Gastronomie und Quartiergeber im Ort zu haben. Auch diese bieten Jobs für die Bürger aus der Gegend. Daneben gibt es noch einige andere kleinere Betriebe im Ort. Mit anderen großen Firmen sind wir aber nicht so gesegnet.

Gibt es im Ort noch freie Baugründe für Betriebsansiedelungen oder auch Wohnraum?

Teubenbacher: Die Gemeinde besitzt aktuell keine Baugründe. Die WET-Gruppe verfügt aber über ein Grundstück im Ort. Hier soll Wohnraum für Familien entstehen. Das ist wichtig, um unsere jungen Familien in der Gemeinde zu halten.

Das heißt – Mitterbach hat mit Abwanderung zu kämpfen?

Teubenbacher: Wir haben einen gewissen Durchlauf, auch aufgrund der Altersstruktur. Es gibt viele Ältere. Daraus ergibt sich ein natürlicher Abgang. Zeitgleich kommen aber oft auch Junge nach ihrer Ausbildung zurück nach Mitterbach. Manche nur am Wochenende, andere wiederum fix, um hier sich wieder niederzulassen und eine Familie zu gründen. Auch Ältere kehren wieder, einige kommen in der Pension zurück, um hier nun ihren Lebensabend zu verbringen. Das alles spricht natürlich für die Lebensqualität in unserer Gemeinde.

Wie sieht es um Angebote für die Jugend im Ort aus?

Teubenbacher: Einen speziellen Jugendtreffpunkt haben wir nicht, aber ein umfassendes Vereins- und Sportangebot, sodass praktisch für jeden etwas dabei ist. Es gibt kaum einen Jugendlichen, der nicht irgendwo in einem Verein aktiv ist. Das ist einerseits den Eltern geschuldet, die ihre Kinder animieren, sich sinnvoll in ihrer Freizeit zu beschäftigen, aber vor allem auch unseren engagierten Vereinen. Das beginnt bei der Feuerwehr, geht über die Musik bis hin zur Bergrettung, um nur einige Beispiele zu nennen. Übrigens: Wir haben in Mitterbach eine der größten Bergrettungsjugendgruppen des Landes. Darauf sind wir stolz.

„Die Mitterbacher Gemeindealpe mit ihren Bergbahnen ist nicht nur ein Top-Ausflugsziel, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber im Ort“, weiß Bürgermeister Thomas Teubenbacher. Foto: Gemeinde Mitterbach

Mitterbach scheint nur selten in Pressemeldungen der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf. Ist hier noch die heile Welt?

Teubenbacher: Wir dürfen aktuell stolz sein. Bei uns gibt es derzeit keine Einbruchskriminalität oder dergleichen. Auch im Bereich Sachbeschädigung fällt nur selten etwas an. Vor einiger Zeit wurde die Ortstafel gestohlen, aber das passierte in einigen anderen Gemeinden auch.

Flüchtlingsunterkünfte in Gemeinden polarisieren oft in der Gesellschaft, vor allem dann, wenn es zu unliebsamen Vorfällen kommt. Wie sieht es um das Quartier in Mitterbach aktuell aus?

Teubenbacher: Bei uns gibt und gab es eigentlich kaum Probleme. Das liegt auch an der guten Führung im Gasthaus Hulatsch. Dass hierhier einmal die Polizei wegen eines Vorfalls ausrücken musste, ist jetzt schon viele Jahre her. Probleme mit Flüchtlingen sind bei uns kein Thema.

Welche Projekte werden heuer in der Gemeinde noch umgesetzt?

Teubenbacher: Der Photovoltaik-Ausbau. Es kommt eine Photovoltaik-Anlage auf die „Alte Gerberei“. Davon werden dann unter Tags der Dorfplatz, das Café Zuser und die Wohnungen am Dortplatz mit Energie gespeist. Ebenso steht die Sanierung der rechten Seite der Erlaufseestraße an. Hier gab es in den vergangenen Jahren durch Bautätigkeiten bei privaten Liegenschaften einiges an Schwerverkehr. Das hat die Fahrbahn auf Dauer sehr in Mitleidenschaft gezogen, daher müssen wir jetzt reagieren. Die Finanzierung wird noch heuer aufgestellt, die Umsetzung erfolgt erst 2024.

Der Dorfplatz mit Pavillon ist einer der Lieblingsplätze von Bürgermeister Thomas Teubenbacher. Foto: Gemeinde Mitterbach

Was sind die Herausforderungen, wenn man Bürgermeister von Mitterbach ist?

Teubenbacher: Bürgermeister ist man sieben Tage die Woche, egal, in welcher Gemeinde. In Mitterbach kennt fast jeder jeden. Da kann man doch vieles auf direktem Weg, ohne Amtsstunde, besprechen. Ich bin bemüht, jedem Rede und Antwort zu stehen, egal, ob alteingesessener Mitterbacher oder neu zugezogener Zweiwohnsitzer.

Was macht Mitterbach so lebens- und liebenswert?

Teubenbacher: Alles – von der Bergwelt über den Erlaufsee bis zum Dorfkern. Wir leben, wo andere Urlaub machen.