Aichberger wird neuer Stadtchef in Lilienfeld

Knapp einem Monat nach der niederösterreichischen Landtagswahl werden in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld die Weichen für die Zukunft gestellt. Wolfgang Labenbacher hat am Faschingsdienstag nach 21-jähriger Amtszeit als Vizebürgermeister und siebenjähriger Tätigkeit als Stadtoberhaupt schriftlich seinen Amtsverzicht erklärt und damit seinen Rückzug aus der Lilienfelder Kommunalpolitik eingeleitet.

„Durch den 2021 erlittenen Herzinfarkt bin ich gefühlsmäßig nicht mehr so fit und belastbar, wie das meiner Meinung nach notwendig wäre. Ich habe das Amt immer mit großem Einsatz und Freude ausgeübt. Nun ist die Zeit für mehr Ruhe gekommen, denn Lilienfeld braucht einen voll funktionsfähigen Bürgermeister. Ich bedanke mich bei den Lilienfelderinnen und Lilienfeldern, bei vielen Weggefährten - besonders nenne ich hier Herbert Schrittwieser - für die gewährte Unterstützung und Mitarbeit. Ich bin dankbar für das, was in den letzten Jahrzehnten für Lilienfeld gemeinsam erreicht werden konnte. Mit großer Zuversicht übergebe ich gerne an das Team um Manuel Aichberger“, so der aus dem Amt scheidende Labenbacher.

„Wolfgang Labenbacher hat in vielen verschiedenen Rollen und Funktionen sein ganzes berufliches Leben, sei es als Kommunalpolitiker, als Lehrer und Schuldirektor oder langjähriger ehrenamtlicher Liftgeschäftsführer in den Dienst seiner Heimatgemeinde Lilienfeld gestellt, deren positive Entwicklung ihm stets Herzensangelegenheit war. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz werden wir uns zu gegebenem Zeitpunkt noch herzlich und gebührend bedanken“, streut Vizeortschef Manuel Aichberger seinem künftigen Amtsvorgänger Rosen.

Aichberger, der designierte Nachfolger, hat nun als aktueller Stellvertreter Labenbachers, wie es die NÖ Gemeindeordnung vorsieht, eine Sitzung des Gemeinderates einzuberufen, in der die Neuwahl des neuen Stadtchefs und die weiteren erforderlichen Personalbeschlüsse zu erfolgen haben. Als Termin dafür ist bereits der 7. März vorgesehen.

„Ich bin bereit, noch ein Stück mehr an Verantwortung für meine Heimatgemeinde und Mitbürger zu übernehmen und freue mich auf die Herausforderung. Als Bürgermeister sehe ich mich als ,Manager des guten Zusammenlebens im Ort‘, der für alle da ist“, betont Aichberger.

In der bisherigen Gemeindearbeit könne man auf ein stabiles Fundament und viele Erfolge aufbauen. „Wir haben aber ein dichtes Programm abzuarbeiten und noch viel in und für Lilienfeld vor. Gemeinsam mit meinem Team und allen interessierten Lilienfelderinnen und Lilienfeldern werde ich versuchen, die Stadt bestmöglich in die Zukunft zu führen“, unterstreicht der designierte Stadtchef.

Labenbacher hat ebenso auf sein Gemeinderatsmandat verzichtet, was zu weiteren Personalrochaden innerhalb der ÖVP-Gemeinderatsfraktion führt. Durch den Mandatsverzicht wird ein ÖVP-Gemeinderatsmandat zur Nachbesetzung frei. Nachdem bei der letzten Gemeinderatswahl 2020 ÖVP-parteiintern verbindlich festgelegten Vorzugsstimmenmodell kommt nun jene Person automatisch zum Zug, die beim damaligen Urnengang die entsprechende Anzahl an persönlichen Vorzugsstimmen erhalten hat. Dies ist der 29-jährige Kfz-Meister Florian Schönhofer aus Marktl, der nun als neuer Gemeinderat ins Gemeindeparlament einziehen soll.

Neuer Vizeortschef soll der bisherige Wirtschaftsstadtrat Christian Buxhofer werden, der auch das wichtige Finanz- und Personalressort von Aichberger übernehmen wird. Die dadurch frei werdende Stelle im Stadtrat ist geplant, mit Gemeinderat Erwin Martinetz aus Schrambach nachzubesetzen. Dieser soll das Stadtratsressort für Generationensicherheit und Ortsbildpflege erhalten.

Änderungen im Stadtrat erfolgen am 7. März

„In den letzten Tagen habe ich einige Gespräche geführt, um mir mein neues Team entsprechend auf- bzw. zusammenzustellen. Die zuständigen Parteigremien der ÖVP Stadt Lilienfeld sind meinen Personalvorschlägen gefolgt und haben die erforderliche geplante Personalrochade bereits einstimmig abgesegnet“, so Aichberger.

Zur SPÖ-Gemeinderatsfraktion pflege er auch in dieser Angelegenheit einen guten Draht. „Ich gehe davon aus, dass die notwendigen Umbildungen in den Stadtratsressorts und die Personalentscheidungen am 7. März reibungslos über die Bühne gehen“, hat das zukünftige Stadtoberhaupt die kommende Gemeinderatssitzung im Blick.

