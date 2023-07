Lilienfelds Ortschef Aichberger: „Erhalte viel Zuspruch“

Manuel Aichberger (ÖVP) ist seit dem Frühjahr neuer Bürgermeister der Bezirkshauptstadt. Im NÖN-Sommergespräch erzählt er, was die Herausforderungen in der Führung einer Bezirkshauptstadt sind.

NÖN:Rund drei Monate Bürgermeister – wie lautet ihre Erstbilanz?

Aichberger: Gerade die ersten Wochen im Amt waren von interessanten Terminen und Gesprächen geprägt. „Antrittsbesuche“ gab es etwa mit der Standortleitung des Landesklinikums Lilienfeld, den Schulleitern, Unternehmen, Banken, den Kammern, Einsatzorganisationen oder dem AMS. In der Bezirkshauptstadt läuft alles zusammen – Behörden, Stift, Spital und die größten Arbeitgeber der Region. Ein regelmäßiger, intensiver Austausch mit alle diesen „Partnern“ seitens der Gemeinde ist wichtig für Lilienfeld und seine Bevölkerung.

Die letzten Monate waren für mich und mein Team, sowohl im Gemeinderat, als auch für die Mitarbeiter im Gemeindedienst sehr intensiv, aber lohnenswert. Mein Ziel ist es, die Lebensqualität in und für Lilienfeld zu erhalten und auszubauen. Erfreulich: Die Zusammenarbeit mit der SPÖ-Fraktion läuft sehr gut und auf Augenhöhe.

Was konnten Sie an Erfahrung von Alt-Bürgermeister Wolfgang Labenbacher mitnehmen?

Aichberger: Wolfgang Labenbacher hat über viele Jahre die Gemeinde in verschiedensten Rollen und Funktionen positiv geprägt und aktiv mitgestaltet. Der Gemeinderat hat ihn daher auch einstimmig zum Ehrenbürger ernannt. Er hat von Anfang an meinen Weg in der Politik begleitet und unterstützt. Gerade auch der intensive direkte Bürgerkontakt war ihm stets wichtig. Das sollte jedem Politiker am Herzen liegen.

Wie gestalten Sie diesen?

Aichberger: Zwei Mal im Jahr lade ich mit dem Vizeortschef zum „Bürgerstammtisch“. Der erste Termin hat im Mai stattgefunden, der zweite wird im Spätherbst folgen.

Welche Projekte sind derzeit in der Stadt am Laufen?

Aichberger: Um nur einige zu nenen: Der Lilienfelder Einkaufspark wird von der ziwa-Group neu gestaltet. Drei Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen für den Umbau. Bis November soll das neue Fachmarktzentrum auf einer Grundfläche von rund 2.800 Quadratmetern optimal erweitert werden. Am 12. Mai fand die Gleichenfeier zum Projekt „Junges Wohnen“ am Standort der ehemaligen „Lolita“ statt. Die zwölf Mietwohnungen in der Jungherrntalstraße 8 sollen im Herbst 2023 bezugsfertig sein.

Glauben Sie, dass die neuen Wohnprojekte junge Menschen von der Abwanderung aus der Stadt abhalten?

Aichberger: Junge Familien lassen sich gerne dort nieder, wo es attraktiven Wohnraum, gute Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuungseinrichtungen gibt. Das ist in Lilienfeld bereits der Fall und wir wollen in diesen Bereichen stetig besser werden.

Wovon werden die Lilienfelder künftig noch profitieren?

Aichberger: Wie angekündigt, wurde im Frühjahr die Umstellung der restlichen öffentlichen Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Lampen final umgesetzt. Das spart etwa 20.000 kw/h Strom pro Jahr. Der Startschuss für das kommunale Großprojekt „Kanalsanierung Stangental“ ist im Zuge von Hausbegehungen in den betroffenen Straßenzügen erfolgt. Für die Neuverlegung des Mischwasserkanals in diesem Ortsteil investiert die Stadtgemeinde 530.000 Euro. Für die Errichtung des neuen Kunstrasenplatzes auf der Stadtsportanlage hat die Gemeinde 330.000 Euro in die Hand genommen. Auch der neue „Allwetter-Sandplatz“ beim TC Lilienfeld wurde seiner Bestimmung übergeben. Ebenso ist der Zubau bei der FF Lilienfeld fast abgeschlossen.

Was tut sich in der Lilienfelder Geschäftswelt?

Aichberger: Mit der Fleischerei „Der Fleischfürst“, dem Sportfachgeschäft „Felsliebe“, dem Friseurstudio „KreHAARtion“ und dem neuen Tankstellenshop „Raini's Laden“ haben im ersten Halbjahr vier neue Geschäfte ihren Betrieb aufgenommen. Die Stadtgemeinde Lilienfeld hat alle mit Wirtschaftsförderungen unterstützt. Beim Lilienfelder ziwa-Park entstehen großzügige Flächen, die einfach unterteilbar und flexibel gestaltbar sind. In den kommenden Monaten erfolgen Pflasterarbeiten, Neuasphaltierung und die neue Parkplatzmarkierung. Besonders erfreulich ist, das Konzept „ziwa Green“: energieeffiziente Bauweise, Supercharger für E-Autos sowie eine Photovoltaik-Anlage, mit der die Sonnenenergie vom Dach an die Shops darunter weitergeleitet wird. Das fügt sich optimal in die aktive Klima- und Energiepolitik unserer Stadt ein. Ich bin überzeugt, dass der neue Einkaufspark Frequenzbringer für die Stadt wird.

Das Stift soll touristisch besser vermarktet werden. Inwiefern könnte auch die Bezirkshauptstadt davon profitieren?

Aichberger: Das Stift Lilienfeld ist geistig-kulturelles Zentrum und wichtige Veranstaltungsstätte im Bezirk. Von einer besseren touristischen Positionierung profitieren alle in der Region, nicht nur die Stadt.

Das Landesklinikum Lilienfeld: Ein kleines, aber bedeutendes Spital für die ganze Region. Welche Bedeutung nimmt dieses für die Bezirkshauptstadt ein?

Aichberger: Eines meiner ersten Arbeitsgespräche als neuer Bürgermeister hatte ich mit der kollegialen Führung des Landesklinikum Lilienfeld. Unser Krankenhaus ist unverzichtbarer Teil der Lebensqualität in der Region: als Arbeitgeber, Gesundheitsversorger und Wirtschaftsfaktor. Ich werde als Bürgermeister alles mir Mögliche tun, um das Haus und seine Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

Lilienfeld besticht durch Industriebetriebe wie PREFA oder Neuman. Wie können Gemeinde und Betriebe durch Synergien mitunter voneinander profitieren?

Aichberger: Die Stadtgemeinde Lilienfeld ist sich dem „Wert“ der Paradeunternehmen von Ehrenbürger Dr. Cormelius Grupp mehr als bewusst. Zu ihm persönlich, aber auch zu den Geschäftsführungen, bestand bereits in der Vergangenheit, und auch heute noch ein sehr guter Kontakt. Wir als Gemeinde unterstützen die Betriebe im Rahmen unserer Möglichkeiten, etwa bei Flächenwidmungs-, Bau-, oder Infrastrukturangelegenheiten.

Das Heimatmuseum wird umgebaut. Was dürfen sich die Besucher künftig erwarten?

Aichberger: In einer außerordentlichen Generalversammlung des Vereins „Bezirksheimatmuseum“ hat Obmann Martin Krickl seine ambitionierten Zukunftspläne für das Museum vorgestellt und für diese auch die geschlossene Zustimmung erhalten. Im Kern ging es um eine zeitgemäße Attraktivierung und Modernisierung des Museumsbetriebes, vor allem auch um die Generalsanierung des Torturmes in der Babenbergerstraße 3. Der Gemeinderat hat daher im Juni einen Grundsatzbeschluss zur Generalsanierung beschlossen und als erste Schritte die Vergabe „Planungs- und Vermessungsarbeiten“ um 67.500 Euro an die awp architekten und ingenieure zt gmbh vergeben. Obmann Krickl kümmert sich seit Anfang Juli auch „hauptamtlich“ um die umfassenden Attraktivierungsmaßnahmen.

Lilienfeld wird im Bereich der Kinderbetreuungsoffensive eine Schwerpunkt-Gemeinde. Was bedeutet das für die Stadt und ihre Familien?

Aichberger: Ich wünsche mir für die Familien in unserer Gemeinde bestmögliche Bildungs- und Betreuungsangebote, wobei den Eltern die volle Wahlfreiheit bleiben soll, denn sie wissen am Besten, was ihre Kinder brauchen. Zur geplanten Errichtung eines Zubaus beim bestehenden Kindergarten in der Klosterrotte sowie zusätzlich einer Tagesbetreuungseinrichtung hat am 14. April eine Projektauswahlsitzung stattgefunden. Bei dieser wurde aus vier Umsetzungsvorschlägen das Projekt der „Baukooperative GmbH“ aus Laaben als „Siegerprojekt“ auserkoren. Das Auswahlgremium bestand aus allen Stadträten, dem Vizebürgermeister und Bürgermeister. Fachlich beratend begleitet wurde die Jury vom städtischen Bauamt sowie einem weiteren, beim Bauvorhaben nicht anbietenden Architekten. Selbstverständlich wurden und werden die zuständigen Abteilungen des Landes, also die Abteilungen „Landeshochbau“ und „Schulen & Kindergärten“, sowie auch die Kindergartenleitung vor Ort in das Vorhaben involviert.

Welche Kosten kommen da auf die Gemeinde zu?

Aichberger: Die geschätzten Gesamtkosten für das Siegerprojekt belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, wobei um eine 47 Prozent-Förderung beim NÖ Schul- und Kindergartenfonds angesucht wird. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde daher die „Planung Einreichung und Ausführung“, an die „Baukooperative GmbH“ um 79.800 Euro sowie die „Ausführungsstatik“ an Ferdinand Toms um 13.800 Euro vergeben. Da das im Eigentum des Stiftes Lilienfeld stehende Gebäude Klosterrotte 4 einen wesentlichen Projektsteil bildet, sind mit dem Stift Lilienfeld über den Sommer noch Detailgespräche zu führen und entsprechende Verträge abzuschließen, ehe mit dem Bau tatsächlich begonnen werden kann. Das Projekt soll im Sinne der mit dem Stift Lilienfeld gelebten Partnerschaft und Kooperation gemeinsam und erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Gewünschter Baubeginn ist im vierten Quartal 2023.

Was freut Sie als junger Bürgermeister besonders?

Aichberger: Ich erhalte viel Zuspruch und positive Rückmeldung aus der Bevölkerung. Das spornt mich an.

Was sind des Stadtchefs nächste Ziele?

Aichberger: Über den Sommer werde ich mich mit meiner Familie erholen und Kraft tanken, um mit meinem Team wieder voll durchstarten zu können. Denn viele der Projekte reichen in die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus und müssen umgesetzt werden.