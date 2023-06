Grätzl Grillen mit dem Ortschef

Unter dem Motto „Grätzl Grillen - Der Bürgermeister grillt für euch!“ lud Ortschef Manuel Aichberger mit seinem VP-Team am ersten Juni-Wochenende zu insgesamt vier Grillstopps in ganz Lilienfeld.

Jeweils am Freitag und Samstagnachmittag gab es je zwei Stopps, zuerst in Schrambach und Stangental bzw. am Samstag in Lilienfeld und Marktl. Stadtrat Martin Tröstl und Bürgermeister Manuel Aichberger gaben dabei die „Grillchefs“. Die anderen VP-Gemeinderäte rund um Vizebürgermeister Christian Buxhofer kümmerten sich vor allem um die Bewirtung der Gäste mit Getränken und sorgten für geselliges, gemütliches Beisammensein.

Die Besucher freuten sich über leckere Bratwürste und Käsekrainer von Fleischfürst Christoph Kerschner. Gebäck und Getränke wurden von Spar Binder bezogen. Die Gästeschar ließ sich in Summe über 200 Würste schmecken.