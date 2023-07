Gemeinde Traisen bekam Besuch aus dem Kosovo

Vergangene Woche war Ekrem Kastrati aus dem Kosovo in Traisen zu Besuch. Kastrati ist Bürgermeister der Stadt Malisheva. Auf seiner Durchreise in die Schweiz, machte dieser einen Abstecher zu einem Bekannten, zu Mehdi Sahitaj nach Traisen. „So kam der Kontakt zustande und für mich war es selbstverständlich, ihm Traisen zu zeigen“, berichtet Bürgermeister Herbert Thumpser, der Kastrati im Rathaus von Traisen willkommen hieß und dabei die Gelegenheit nutzte, seinem Amtskollegen die Traisner Gemeinde vorzustellen.

„Es stand ein kurzer Überblick über unsere Aufgaben, unsere Arbeitsweisen aber auch die Finanzierung im Mittelpunkt“, so Bürgermeister Herbert Thumpser und fügt an: „Natürlich haben Gemeinden aus dem Kosovo ganz andere Voraussetzungen und sind in einem Aufbau von Gemeindeleistungen. Rund 20 Jahre nach Kriegsende stehen sie vor besonderen Herausforderungen. Als Gemeinsamkeit der Arbeit, konnte die Nähe zu den Anliegen der Bevölkerung ausgemacht werden.“

Besonderes Interesse hatte Kastrati an der Abfallwirtschaft. Müllsammlung und Trennung sowie die weitere Behandlung dessen, gehörte ebenfalls zu den Schwerpunkten der Besprechung, ehe gemeinsam noch das Altstoffsammelzentrum besucht wurde.