Eine schriftliche Bürgerwarnung gibt derzeit die Marktgemeinde Kaumberg an alle Haushalte und Gewerbebetriebe aus. Darin wird empfohlen, das Kaumberger Leitungswasser derzeit nicht zu verwenden oder zumindest abzukochen.

„Das ist aber eine reine Vorsichtsmaßnahme!“, betont Bürgermeister Michael Wurmetzberger auf NÖN-Anfrage. Der Grund: Durch die schnelle Schneeschmelze könnte das Kaumberger Leitungswasser verunreinigt worden sein.

„Wir bekamen in den vergangenen Tagen mehrere besorgte Anrufe, dass das Leitungswasser komisch rieche“, berichtet der Ortschef. Umgehend versuchte die Gemeinde, der Sache auf den Grund zu gehen. So viel steht einmal fest: Die betroffene Quelle im Laabachtal konnte bereits weggeschaltet werden.

„Lediglich zwei Gehöfte werden damit noch versorgt, weil es anders nicht geht, aber die Bewohner sind darüber informiert“, erläutert der Ortschef. Der verdächtige Geruch sei in den Wasserleitungen am Sonnenhang, in der Bergsiedlung und in Teilen des Marktes wahrgenommen worden. „Ich habe es bei uns dann auch gerochen“, bestätigt Wurmetzberger.

Man müsse aber, da die Quelle nun wegeschaltet sei, keine Sorge tragen. „Es ist eine Empfehlung von uns, das Wasser derzeit nicht zu verwenden oder eben gut abzukochen“, so Wurmetzberger am Dienstagnachmittag. Man will der Sache im Sinne der Bürgersicherheit ganz genau auf den Grund gehen.

Am Mittwoch wird eine Spezialfirma nach Kaumberg kommen und Untersuchungen vornehmen, um festzustellen, ob irgendwo Keime im Wasser sind und dieses gereinigt werden müsse. Mit einer Kamera soll dabei auch akribisch erkundet werden, ob es irgendwo ein Leck in der Leitung gibt. Die NÖN wird weiter berichten.