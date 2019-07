Ein 30-Minuten-Intervall auf der Gölsentalbahn: Das ist Wunsch der Anrainergemeinden.

Die geforderte Fahrplanadaptierung an Werktagen soll insbesondere den Pendlern zugutekommen. „Während der Halbstundentakt im Traisental längst umgesetzt ist, wird die Strecke ins Gölsental im Stundentakt angeboten. Das ist zu wenig Angebot für die arbeitende Bevölkerung. Auch könnte die ältere Generation leichter in die urbanen Bereiche“, untermauern SP-Bezirksvorsitzender Albert Pitterle und Hainfelds Vizortschef Andreas Klos die Forderung und meinen: „Wenn die Zuzugsgemeinden entlang der Gölsentalbahn auch keinen Schienenersatzverkehr, bis auf Schülerbusse, angeboten bekommen, wundert es nicht, wenn Menschen auf ihr Auto oder Zweitauto nicht verzichten wollen.“ Jetzt bekommt der Bezirk Unterstützung durch SP-Nationalratsabgeordneten Robert Laimer, der zum Lokalaugenschein kam. „Gerade in Zeiten des Klimawandels ist ein Verkehrsmittel wie die Bahn wichtig“, betont er. „Die Infrastrukturentwicklung läuft, die Ergebnisse dazu liegen voraussichtlich im Herbst vor“, informiert ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

ÖBB, Land und Bund bauen die Regionalbahnen um 372 Millionen Euro aus. Die Traisentalbahn soll sauberer werden: Mit der Elektrifizierung der Garnituren von St. Pölten bis Hainfeld/Schrambach wird heuer begonnen. 2024/25 soll die Strecke elektrifiziert sein.