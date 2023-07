Lilienfelder Schulchor studierte in 5 Minuten Stück ein

Als einer von fünf Chören aus Niederösterreich wurde der Schulchor des Gymnasiums Lilienfeld nominiert, um das Bundesland beim diesjährigen Bundesjugendsingen zu vertreten. Das Jugendsingen fand Ende in Klagenfurt statt. „Dieses Chöretreffen mit freiwilligem Wertungssingen konnte pandemiebedingt erstmals seit sechs Jahren ausgetragen werden und versammelte 1.200 singbegeisterte Jugendliche aus ganz Österreich. Es gilt damit als das größte Jugendchorfestival Europas“, informiert Chorleiterin Agnes Schaffhauser.

Rund 17 Lilienfelder Sängerinnen und Sänger verbrachten mit ihr vier aufregende Tage in Kärnten, präsentierten sich bei Konzerten und offenen Singen und nahmen am freiwilligen Wettbewerb teil, in dem 28 Chöre unterschiedlichster Schulformen einer Fachjury vorsangen.

„Die größte Herausforderung bestand in der Präsentation einer völlig unbekannten Neukomposition, für die jeder Chor zwei Stunden Vorbereitungszeit hatte, bevor diese sowie ein zehn-minütiges Wahlprogramm, öffentlich dargeboten werden musste“, erklärt Schaffhauser und meint weiter: „Außerdem war der Schulchor mutig genug, an der ,5-Minuten-Challenge' teilzunehmen, bei der man innerhalb dieser enorm kurzen Zeitspanne vor Publikum ein neues Stück einstudieren sollte.“

Die Jury honorierte den ambitionierten, freudvollen Auftritt der noch eher unerfahrenen Lilienfelder, die sich beispielsweise mit der Singschule der Oper Graz oder der Jugendkantorei Salzburgs messen mussten, mit dem Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ und lobte deren Begeisterung und Freude auf der Bühne.

Die weiteren Formationen aus Niederösterreich waren der Frauenchor des BORG St. Pölten, welcher ausgezeichnet abschloss, ein Klassenchor der Musikmittelschule Tulln, der Chor der Musikmittelschule Weissenbach und die „ChOhrWürmer“ der Volksschule Kilb.