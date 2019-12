Kulturelle und kulinarische Vielfalt bietet der 25. Rohrbacher Advent am 13. und 14. Dezember. Die heimischen Vereine verköstigen die Besucher bei zahlreichen Ständen am Freitag ab 17 Uhr beim Adventmarkt rund um die Pfarrkirche mit Spezialitäten und leckeren Heißgetränken.

Am Freitag lädt der chor70 um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche ein und am Samstag um 19.30 Uhr der 3klang Chor Rohrbach. Eine Bläsergruppe der Jugendblaskapelle sorgt jeweils ab 17 Uhr musikalisch für vorweihnachtliche Stimmung. Im Mehrzwecksaal der Gemeinde Rohrbach findet an beiden Tagen zwischen 17 und 21 Uhr die Adventausstellung statt — mit Bücherausstellung und verschiedensten weihnachtlichen Basteleien.

Am Samstag findet um 16 Uhr die traditionelle Adventstunde in der Volksschule statt. Der Adventmarkt bietet wieder ab 17 Uhr verschiedene Leckereien und heiße Getränke. Um 18 Uhr können die Kleinsten in der Weihnachtsbackstube der Bäckerei Schindl ihr Backtalent testen. Von 18 bis 20 Uhr findet eine Kinderbetreuung durch die Jugendblaskapelle im Pfarrheim statt.