Viel los beim Ferienspiel in Rohrbach .

„Die Aktivitäten unserer Vereine sind nach wie vor ein Garant für abwechslungsreiche Ferien“ freut sich die geschäftsführende Gemeinderätin.

Feuerwehr und Rettung zeigten am Wochenende am Bartholomäusplatz was bei einem Notfall zu tun ist. Zielspritzen, Geräteschau und Fahrzeugschau waren auch heuer wieder inbegriffen.

Begeistert zeigten sich die vielen Kinder aber nicht nur von der Seilrutsche der FF oder der Rot-Kreuz Bergematratze, sondern auch vom Sondereinsatzfahrzeug, dem Feuerwehr-Quad, mit dem FF Mann Martin Schweiger aus Ramsau angereist kam.