Historische Waffen und Rüstungen auf der Araburg

Einblicke ins Mittelalter: Das geben die „Freunde der Ruine Araburg“. Zuletzt erst am Wochenende. Da luden sie zur bereits fünften Burgbelebung in diesem Jahr. Diesmal waren das Thema „historische Waffen und Rüstungen.“

So zeigten die Darsteller, wie man Rüstungen anlegte und mit welchen Waffen die Ritter im Mittelalter kämpften. „Der Besuch war wirklich super und die Belebung ein voller Erfolg“, berichtet Vizebürgermeister Alfred Brandtner. Bei den vorangegangenen „Burgbelebungen“ standen Arbeiten mit Holz, die historische Küche, Töpfern und Metallverarbeitung im Fokus (Die NÖN berichtete).

Die nächste und auch somit letzte Belebung in diesem Jahr ist für den 7. Oktober geplant. „Wir wollen in diesem Rahmen auch bei der ,Langen Nacht der Museen' mitmachen und unseren Gästen so eine ganz besondere Belebung bieten“, kündigt Brandtner an.