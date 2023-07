Ein Sommer am Campingplatz zwischen Nostalgie und Urlaubstrends

Auf einer Fläche von rund 21.000 Quadratmetern hat der Campingplatz „Terrassen Camping Traisen“ so einiges zu bieten. Heuer neu: Die Möglichkeit zum „Waldbaden“. Dabei handelt es sich um einen Trend, der von Japan aus die ganze Welt erobert hat und den Gästen laut Senior-Chef Reinhard Wallentin ein unbeschreibliches Erholungsgefühl bietet. Ein kurzer Weg führt dabei zum Waldbadeplatz, wo die Gäste in Liegestühlen den Klängen der Natur lauschen können. Es ist ein Ort der Erholung und der Entspannung, der dazu einlädt, die Seele voll und ganz baumeln zu lassen.

Der Trend des Waldbadens hat auch Traisen erreicht. Am Gelände des Campingplatz können sich die Gäste voll und ganz den Eindrücken der Natur hingeben. Foto: Wallentin

„Das ist eine nette Sache, die von unseren Gästen und von der Traisner Bevölkerung sehr gut angenommen wird“, freut sich Wallentin. Neben dem Waldbaden bietet sich die Lage des Campingplatzes zahlreiche andere Aktivitäten in der Natur an. Neben verschiedenen Wanderwegen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden und auf Anfrage auch mit Führung gebucht werden können, gibt es mit dem Traisental-Radweg, dem Gölsen-Triestingtal Radweg und einigen Mountainbike-Routen viele Möglichkeiten Ausflüge auf dem Rad zu unternehmen. „Fahrräder kann man direkt bei uns mieten. Dieses Angebot wird aber wegen unserer Lage am Berg nur eher selten angenommen“, so der Seniorchef des Familienbetriebs.

Der Campingplatz ist terrassenförmig auf einem ehemaligen Bauernhof angelegt, und bereits seit 1959 jedes Jahr zwischen ersten März und dritten Oktober in Betrieb. „Das Areal umfasst 100 Stellenplätze. Davon ist ungefähr die Hälfte an Dauercamper vergeben“, erklärt Wallentin.

Der Familienbetrieb legt hohen Wert auf eine persönliche Betreuung seiner Kunden. Besonders stolz ist der Betrieb auf den Gewinn des Zoover Awards im Jahr 2013. Bei diesem wurde der Betrieb österreichweit mit dem ersten Platz als Top- Campingplatz ausgezeichnet. Seit dem Jahr 2015 zählt der Campingplatz sogar zu den Zoover Award Gold-Plätzen.

Vor Ort gibt es einen Shop, ein Café-Bistro, einen solarbeheizten Pool, Ladestationen für Elektroautos, gratis Internet und zahlreiche Ausflugsziele.

Außerdem verfügt der Campingplatz über Spielplätze für Kinder. „Wir sind sehr kinder- und familienfreundlich“, beteuert Wallentin und hebt weiters hervor: „Unsere Campingplätze sind alle sehr individuell in Größe und Lage. Meist können unsere Gäste den Platz nach eigenen Vorstellungen und Wünschen selber aussuchen.“ Haustiere sind am Platz erlaubt und es besteht ebenfalls die Möglichkeit kleine Trekkinghütten zu mieten.

Dauercamping im Abwärtstrend

Auch andere Campingplätze in der Region locken Jahr für Jahr zahlreiche Gäste an. Doch das Campingverhalten habe sich seit Covid durchaus verändert, meint Franz Brandstätter, Betreiber des Campingplatzes Spittelberg in Türnitz. Dauercamper werden seltener. Die Gäste entscheiden sich oft für zwei bis drei Tage mit Zelt oder Wohnmobil. Häufige Kundschaft sind Motorradfahrerinnen und -fahrer, die auf einer größeren Tour sind. „Sie sind gerne und oft gesehen“, sagt Brandstätter. Teilweise kommen sie sogar aus dem EU-Ausland.

Auch Brandstätter basteltet ständig am Freizeitangebot für seine Gäste: „Das konnten wir mit dem Teichplatzl unweit des Campingplatzes massiv erweitern und es wird auch sehr gut angenommen.“

Franz Brandstätter vom Campingplatz Spittelberg in Türnitz beobachtet aktuelle Entwicklungen aufmerksam. Foto: Peter Denk

Die Auswirkungen von Covid würden sich erst weisen, schätzt Annemarie Fertner vom Campingplatz Gravogl. Während Covid waren vor allem österreichische Gäste da, erzählt sie. Was sie bisher zur Saison sagen kann: „Im Gegensatz zu den letzten Jahren sind unserer Meinung nach weniger Touristen unterwegs.“ In der zweiten Juli-Hälfte sei weniger los gewesen, allerdings würden viele Gäste erst mit Ende Juli und im August kommen. Sie kommen aber auch das ganze Jahr sowohl mit Zelten als auch mit umgebauten Kleinbussen.