Lilienfelder Werkstatt unter neuer Leitung

Bereits vor rund 20 Jahren hat die gebürtige Hohenbergerin Barbara Gessl in der Caritas-Werkstatt ihre berufliche Heimat gefunden. Dort arbeitet sie als Behindertenbetreuerin. Seit 2009 war sie als Leitungsstellvertretung im Einsatz. Nun, seit Anfang des Jahres, leitet Gessl die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in der Babenbergerstraße.

Gessl lebt mit ihrem Mann Christian in Lilienfeld. „Als Lilienfelderin und langjährige Mitarbeiterin der Werkstatt Lilienfeld bin ich sehr glücklich, diese tolle Einrichtung nun selbst zu leiten. Hier habe ich mein berufliches Glück gefunden und das soll auch noch lange so bleiben!“, freut sie sich.

Geschenkartikel aus Holz, Ton und Textilie, Auftragsarbeiten von Firmen und Privatpersonen - die 34 Menschen mit Behinderungen, welche in der Werkstatt beschäftigt sind, fertigen vielseitige Produkte an. An dem Standort gibt es auch ein Bügel-Service. Dort finden 15 weitere Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz.

