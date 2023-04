Von Scham und Verantwortung: Statisten für Kurzfilm gesucht

Freiheit und sexuelle Identität. In Zusammenarbeit mit Drehbuchautorin Elena Herbst verfasste Regisseur Simon Maria Kubiena im Zuge seines Studiums an der Filmakademie Baden- Württemberg das Drehbuch für den Kurzfilm „Papa tanzt“. Gedreht wird dieser in St. Aegyd. Der Film setzt sich inhaltlich „mit den Gefühlen von Verantwortung und Scham in der Beziehung zwischen einer erwachsenen Tochter und ihrem Vater auseinander, der sich aus Einsamkeit seltsam zu verhalten beginnt“, schildert Kubiena. Hauptprotagonistin Sophie wird jedoch nicht nur mit ihrer schwierigen Beziehung zu ihrem Vater konfrontiert, sondern als eine Jugendfreundin in ihr Leben tritt, muss sie sich auch mit ihrer Sehnsucht nach Intimität und Unbeschwertheit beschäftigen.

Kubiena ist in Wien und auch am Kernhofer Gscheid, im Haus seiner Eltern, aufgewachsen. Der Dorfalltag war ein starker Kontrast zum Wiener Stadtleben, doch Kubiena lernte die Dorfgemeinschaft kennen und schätzen. Während seiner Jugend spielte er in St. Aegyd im Theater mit. Seit jeher arbeitete er gerne mit Menschen zusammen und hörte sich Geschichten aus der Umgebung an. Jene persönlichen Erfahrungen seien der Grundstein seines Kurzfilmprojekts. „Ich bin mit sehr konservativen Werten aufgewachsen und ich kenne die Scham, die vor allem in Bezug auf Sehnsucht und Intimität in diesem Zusammenhang anerzogen wird. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, in meiner Arbeit mit dem Glauben aufzuräumen, dass wir uns für unsere inneren Sehnsüchte schämen müssen. Sophies Ausbruch soll aufzeigen, dass es immer Wege gibt, sich aus destruktiven Dynamiken zu befreien. Dass es sich lohnt, einer Sehnsucht zu folgen und dass darauf nicht Verlust und Einsamkeit folgen müssen“, erklärt der 1998 geborene Wiener, der bereits sowohl am Wiener Burgtheater, als auch an österreichischen Filmproduktionen mitwirkte.

Ziel ist, ein authentisches Bild der Umgebung und der Menschen zu zeichnen.“ Simon Maria Kubiena, Filmemacher

Bevor das Filmprojekt losstarten kann, findet zunächst eine offene Casting-Phase statt. Diese ist am Samstag, 29. April, im Festsaal St. Aegyd von 12 bis 18 Uhr. Vorerfahrung ist nicht nötig. „Neben spielfreudigen Menschen für die Hauptrollen freut sich das Filmteam über Statistinnen und Statisten, die Teil des Projektes sein möchten. Unabhängig von Geschlecht und Alter werden Leute gesucht, die eine Dorfgemeinde verkörpern möchten“, meint Kubiena und ergänzt, dass spezifisch unter den Statistenrollen auch nach Motorradfahrerinnen oder -fahrern gesucht werde. Für die Hauptrollen werden Frauen zwischen 25 und 35 Jahren gesucht, während für die Männerrollen die gesuchte Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren liegt. Weitere Castings finden im Raum Wien und Niederösterreich bis Ende Juni statt. Bei Interesse für eine größere Filmrolle oder einen Statistenauftritt bittet das Casting-Team um eine Mail an papatanzt@gmail.com. Diese sollte Kontaktdaten sowie ein Foto oder auch ein kurzes Video enthalten. Weitere Casting-Termine sind in Planung, ehe die Dreharbeiten zwischen Ende Juli und Anfang August beginnen. Statisten werden insbesondere aus der Region gesucht. „Uns ist es ein großes Anliegen, die Geschichte nicht von außen, sondern gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu erzählen. Das betrifft sowohl die Besetzung als auch die Umsetzung des Drehs. Ziel davon ist, ein authentisches Bild der Umgebung und der Menschen zu zeichnen“, begründet er.

An welchen Schauorten in St. Aegyd die Drehs stattfinden werden sollen, stehe noch nicht fest, allerdings werde „nach Motiven gesucht, die sich im Großraum des Traisentals sowie im Mariazeller Land der Steiermark befinden“, so der Regisseur. Umgesetzt wird das Projekt in Zusammenarbeit zwischen der Filmakademie Wien sowie der Filmakademie Baden-Württemberg, während die Produktion in die Hände der Wienerin Lena Zechner und von Fabian Leonhardt aus Deutschland, fällt.

Kubiena studiert seit 2019 Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg, verbrachte bereits ein Austauschsemester an der Filmschule „La Fémis“ in Paris und erhielt für seinen letzten Kurzfilm „Blaues Rauschen“ eine Auszeichnung auf der 72. Berlinale. Der Film lief bisher außerdem auf mehr als 40 internationalen Filmfestivals. Auch der Kurzfilm „Mise à nu“, in der Kubiena Co-Regie führte, feierte im Februar 2023 auf der 73. Berlinale Premiere. Auch aktuell arbeitet Kubiena neben seinem Filmprojekt „Papa tanzt“ an separaten Lang-Spielfilmen.

Jetzt steht die Umsetzung von „Papa tanzt“ an. „Wir planen sowohl eine regionale Auswertung, unter anderem auf der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films und den Vienna Shorts sowie eine Teilnahme an internationalen Festivals wie den Berlinale Shorts, Cinef de Cannes und dem Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand in Frankreich. In weiterer Folge bemühen wir uns um einen Sendeplatz im TV“, verrät Kubiena.

